Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat de la începutul anului 23.05.2022

23.05.2022 Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat de la începutul anului Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 5,79% pe an, de la 5,71% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor Băncii Naţionale a României,



Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat de la începutul anului

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 5,79% pe an, de la 5,71% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor Băncii Naţionale a României, informează Agerpres. Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat față de începutul anului, […]

Indicele ROBOR la 3 luni aproape s-a dublat de la începutul anului

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Italia - Anglia, finala Euro 2020, se dispută azi, de la ora 22:00, pe Wembley. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Toate rezultatele de la Euro 2020 Italia - Anglia, finala Euro 2020 » liveTEXT de la

Un număr de 13 persoane au fost rănite, duminică, în oraşul austriac St. Florian, după ce o maşină a intrat în mulţime într-o piaţă. Cel puţin trei oameni au suferit răni grave, relatează AP, conform News.ro. Şoferul în vârstă de 87

Marija Cicak este prima femeie care arbitrează o finală de simplu masculin la Wimbledon! Urmărește AICI desfășurarea meciului Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) - Matteo Berrettini (25 de ani, 9 ATP)! Așadar, vorbim despre o premieră absolută

Alex Bodi a reușit să intre în forță în lumea mondenă, mai ales după mega-scandalurile cu Bianca Drăgușanu, o relație care s-a confundat, lejer, cu o veritabilă telenovelă. Musculosul și-a cucerit partenerele cu luxul pe […] The post

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, vineri, că rata de promovare la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, este de

Papa Francisc a apărut în public duminică pentru prima dată de când a fost supus unei intervenţii chirurgicale la colon în urmă cu o săptămână, ieşind la un balcon al spitalului Gemelli din

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.

Există săptămâni bune și unele mai puțin bune, iar altele chiar grozave, iar săptămâna care începe din 12 iulie va fi minunată pentru trei zodii. Berbecul, Leul și Scorpionul sunt acum favorizate de

Astăzi are loc cel mai tare meci al începutului de sezon fotbalistic în România, între CFR Cluj şi CS U Craiova, în Supercupa

Horoscop duminică, 11 iulie. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de duminică, 11

Laboratoarele medicale private care au intrat pe lista autorităţilor ca unităţi acre­ditate pentru a testa prin metoda PCR infecţia cu noul coronavirus şi-au crescut semnificativ afacerile în 2020 faţă de

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a anunţat ieri că miercuri, 14 iulie, a doua emisiune de obligaţiuni a retailerului online Vivre Deco, în valoare de 7 milioane de euro, intră la tranzacţionare pe

"De la miticul Popov* la incredibilul Popovici?". N-am zis-o noi. Au scris-o italienii ăştia de s-au urcat, la fotbal, pe acoperişul Europei Gazzeta dello Sport i-a publicat poza de vietate marină după ce tocmai obţinuse cel mai bun timp mondial la

Un număr de 14.608 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creștere faţă de luni, 12 iulie,

Cancelarul Angela Merkel a anunţat că, în Germania, vaccinarea anti COVID-19 nu va deveni obligatorie, distanţându-se de hotărâri în acest sens luate în Franţa şi Grecia. "Noi nu intenţionăm

Comisia Naţională de Prog­noză estimează pentru acest an o creştere medie a salariului net în economie de de 5,1%. Inflaţia a ajuns însă la 3,94% în iunie, ceea ce înseamnă că salariul real – dacă vorbim de salariaţi – va avea o

Deciziile preşedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care intră în contact cu persoane vulnerabile şi privind extinderea utilizării certificatelor Covid-19

Aproximativ 3.000 de companii, încadrate la categoria „mari contribuabili“, vor fi obligate să depună din 2022 aşa-numitul SAF-T (acronimul de la Standard Audit File for Tax), un fişier standard de audit pentru taxe prin care companiile şi

Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă şi decoraţiuni din Europa Centrală şi de Est, vine la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cu a doua emisiune de obligaţiuni, în valoare de 7 milioane de euro, care se tranzacţionează

CFR Cluj o elimină pe Borac Banja Luka, după o evoluție dezastruoasă în Bosnia, scor 1-2 după prelungiri. Marko Maksimovic (37 de ani), antrenorul campioanei Bosniei, a recunoscut superioritatea „feroviarilor”, dar acuză o fază de