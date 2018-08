Indicele Robor la 3 luni a scăzut! 17.08.2018

17.08.2018 Indicele Robor la 3 luni a scăzut! Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri (17 august) la valoarea de 3,27%, de la 3,28%, cât înregistra joi (16 august). Indicele ROBOR la 6 luni,



Indicele Robor la 3 luni a scăzut!

Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri (17 august) la valoarea de 3,27%, de la 3,28%, cât înregistra joi (16 august). Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei cu dobândă variabilă, a crescut […] The post Indicele Robor la 3 luni a scăzut! appeared first on Cancan.ro.

Indicele Robor la 3 luni a scăzut!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri mici din judeţul Galaţi, valabilă până joi, la ora 3:00, şi două atenţionări Cod galben pentru

Ministerul Finanţelor propune, într-un proiect de hotărâre privind stabilirea preţului maxim de vânzare a gazelor naturale din producţia internă, ca preţul maxim de vânzare a gazelor naturale din producţia

Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a profitat de concertul susţinut pe scena festivalului Electric Castle 2018 pentru a transmite un mesaj despre ţara pe care şi-o doreşte, îndemnând publicul să facă eforturi pentru o societate "ca afară". De

Este bine cunoscut faptul că Regina îşi alege broşele în funcţie de tema predominantă a zilei, aşadar ne putem întreba dacă aceste bijuterii, pe care le-a purtat în timpul vizitei preşedintelui american Donald Trump, au vreun mesaj de

Pe piaţa locală retailerul german are mai puţine magazine decât în Cehia sau Polonia, dar vânzările per unitate sunt mai mari deoarece pe celelalte pieţe concurenţa este mai

Aproape 20% din business sunt aduse de companiile preluate de la Dorin

Ochelarii de soare ne protejează ochii de razele ultraviolete şi sunt o necesitate, nu doar o modă. La copii se recomandă purtarea lor doar atunci când se expun la soare şi

Pe timpul verii, riscul supraîncălzirii motorului maşinii creşte, iar acest risc este şi mai mare în cazul automobilelor ce au peste şapte-opt ani vechime. Un mecanic auto cu peste 30 de ani de experienţă a explicat pentru Adevărul care sunt

Tribunalul Bucureşti hotărăşte dacă îi revocă sau nu lui Elan Schwartzenberg arestul preventiv, transmite Realitatea TV. Citește mai

Fostul ambasador al Republicii Moldova la Bucureşti, Iurie Reniţă, consideră că ar putea exista trei scenarii de numire a reprezentantului special al preşedintelui Rusiei pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale şi economice cu Moldova,

Noua generaţie Ford Focus a primit punctajul maxim, 5 stele, la testele de siguranţă la care a fost supus de organizaţia independentă Euro NCAP. Focus devine astfel unul dintre primele vehicule care primesc punctajul maxim sub protocoalele noi şi

Radio Europa Liberă a anunţat că-şi va relansa programele de ştiri în Bulgaria şi România în încercarea de a consolida peisajul mediatic în ambele ţări. Radio Europa Liberă a funcţionat în cele două ţări înainte de aderarea la Uniunea

Copilul a fost ajutat de doi tineri abia trecuţi de majorat şi alţi 3 minori. Maşina a fost achiziţionată de pe internet, iar părinţii au aflat de la poliţişti că s-au ales cu un

Sportivii K-1 Aurel Ignat şi Mihai Pârgaru vor compărea pe banca acuzaţilor pentru huliganism, vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, comisă de mai multe persoane, soldată cu decesul unei

Resursele circulă de la majoritate – publicul general – la o minoritate: grupul de interese special. Această redistribuţie are un cost pe care îl suferă majoritatea. Acest cost este mai mare decât câştigul grupului de

Un accident rutier cu trei victime a avut loc joi dimineaţa, 19 iulie, în jurul orei 8.30, în zona localităţii Siliştea din judeţul Teleorman. Traficul rutier a fost blocat circa jumătate de

În 2012 Spitalul Judeţean din Satu Mare era al doilea din România care avea o pompă extracorporală, respectiv o inimă şi plămâni artificiali, dar nu a fost fololosită, după ce înfiinţarea unei secţii de chirurgie cardiovasculară a dat

Lucrurile încep să devină foarte serioase, pe măsură ce temerile privind existenţa viitoare a instituţiilor fundamentale ale spaţiului euro-atlantic sunt alimentate nu doar de presupuneri, ci de fapte concrete, toate în linia care duce, cu

Reporterii Antena 1 au pus din nou degetul pe hartă şi au ajuns, de data aceasta, într-o regiune foarte populară printre turişti, Cazanele Dunării şi Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa. Un mic popas

Pentru intalnirea cu omologul sau american, Donald Trump, presedintele rus, Vladimir Putin, si-a adus de acasa noua lui limuzina, Aurus Senat. Presa europeana considera ca, de fapt, liderul de la Kremlin a scos