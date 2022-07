Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 6,79% pe an, după ce BNR a majorat dobânda-cheie 08.07.2022

08.07.2022 Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 6,79% pe an, după ce BNR a majorat dobânda-cheie Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, continuă să crească şi ajunge vineri la 6,79% pe an, de la 6,76% pe an cât era joi, arată datele Băncii Naţionale, conform



Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 6,79% pe an, după ce BNR a majorat dobânda-cheie

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, continuă să crească şi ajunge vineri la 6,79% pe an, de la 6,76% pe an cât era joi, arată datele Băncii Naţionale, conform Agerpres. Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei […]

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 6,79% pe an, după ce BNR a majorat dobânda-cheie

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Meteorologii anunță că sambata, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25-33 de grade Celsius. Cerul va fi variabil,

O mişcare de rezistenţă anti-talibană din nordul Afganistanului a transmis că este dispusă să negocieze cu talibanii, dar şi că este pregătită pentru un conflict pe termen lung, scrie

CFR Călători va implementa, începând de luni, soluţia de plată cu cardul bancar direct în tren. Patru dintre trenurile care circulă pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Otopeni vor beneficia de acest sistem. Trenurile […] The post Veşti

Mihai Eșanu (23 de ani), titular în poarta lui Dinamo în ultimele luni, a mai bifat un meci presărat cu erori. Goalkeeper-ul a luat gol de la 55 de metri cu Farul, dar continuă să aibă statutul de răsfățat al suporterilor. PCH l-a impus între

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente a SUA ar putea acorda luni aprobare completă vaccinului anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech, scrie The New York Times. Mişcarea ar face din acesta primul vaccin

Coloane de camioane s-au format, luni, la ieşirea din ţară prin cele mai importante puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, după ce ţara vecină a impus restricţii de circulaţie timp de trei zile pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de

Litoralul românesc urmează să încheie cele mai aglomerate luni din an, când pre­ţu­rile s-au aflat la cel mai înalt nivel din 2021, însă luna septembrie nu vine cu preţuri

Un accident rutier violent a avut loc, sâmbătă, la ieşirea din localitatea Dărmăneşti spre Rădăuţi, județul Suceava. În urma impactului, trei copii şi doi adulţi au fost răniţi și, ulterior, transportaţi la

Etapa de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului începe luni şi durează până la data de 31 august, potrivit calendarului aprobat

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, s-a căsătorit sâmbătă cu Mihaela Arbănaş, director al Direcţiei de Dezvoltare şi Promovare din cadrul CJ Vrancea. Cei doi s-au căsătorit la Primăria

FCSB - Sepsi 1-1 | Pentru prima dată în acest sezon, roș-albaștrii nu au schimbat la pauză. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi 1-1, AICI FCSB are în sfârșit un „principal” care stă pe bancă. Edi Iordănescu a decis ca la pauza meciului cu

Locuri de vizitat în Bulgaria, destul de aproape de România sunt multe și deosebit de frumoase, unele dintre ele fiind chiar însemnate obiective turistice ale vecinilor noștri. Fie că ne dorim o escapadă de un weekend sau doar o excursie până

Românii aruncă anual la gunoi peste 1,35 de milioane de tone de mâncare. Este estimarea făcută de specialiștii ONU, care iau în calcul doar alimentele și mâncarea gătită. Pentru deșeurile alimentare rezultate din comerț sau HoReCa nu există

Tehnicianul Edward Iordănescu a declarat, luni seară, după primul său meci la conducerea echipei FCSB, 1-1 cu Sepsi, în etapa a 6-a a Ligii 1, că echipa sa mai are foarte multă

Un bărbat de 28 de ani a fost reţinut luni, 24 august, după incidentele de la meciul Nice – Olympique Marseille, de duminică, întrerupt în minutul 76 după ce fanii gazdelor au invadat terenul, informează agenția France Presse, citată de

Dan Vîlceanu este noul ministru al Finanțelor. Dan Vîlceanu are însă un schelet pe care îl tot plimbă după el. Iar când se deschide ușa dulapului, Dan Vîlceanu vrea să ne acoperim ochii. Dar cel mai mult, Dan Vîlceanu vrea să încetăm cu

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat marţi o solicitare a Secretariatul General al Guvernului privind difuzarea în regim de campanie de interes public a unor spoturi referitoare la vaccinarea anti- COVID-19 a copiilor de peste 12 ani.

Egalitatea ontologică, în drepturi și juridică între toate persoanele umane, în pofida diferențelor de tot felul, este temelia a tot ceea ce numim societate liberă și democratică. Și se uită adesea cât de

Citește interviul cu SuperCâștigătorul care a dat marea lovitură la Constanța! LD din Constanța este, din 22 august, mai bogat cu exact 4,519,068 lei. Atât valora Jackpotul de inimă neagră pe care l-a lovit cu o miză de 20 lei jucând de

Platforma online Airbnb „va începe să primească gratuit 20.000 de refugiaţi afgani în lume” pentru a răspunde „uneia dintre crizele umanitare cele mai grave ale timpurilor noastre”, a declarat cofondatorul celebrului site de