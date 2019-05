Indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 3,27%, cel mai scăzut nivel din ultimele 8 săptămâni 27.05.2019

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât la 3,27%, cel mai scăzut nivel din ultimele 8 săptămâni, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României (BNR). Luni, indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 3,27%, cel mai scăzut nivel din 2

