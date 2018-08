Indicele ROBOR înregistrează noi scăderi ale tuturor categoriilor 08.08.2018

08.08.2018 Indicele ROBOR înregistrează noi scăderi ale tuturor categoriilor Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri la valoarea de 3,33%, de la 3,36%, cât înregistrase marţi, reiese din datele Băncii Naţionale a României



Indicele ROBOR înregistrează noi scăderi ale tuturor categoriilor

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri la valoarea de 3,33%, de la 3,36%, cât înregistrase marţi, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR). Citește și: Ce este ROBOR și cum se calculează Şi indicele ROBOR la 6 […] The post Indicele ROBOR înregistrează noi scăderi ale tuturor categoriilor appeared first on Cancan.ro.

Indicele ROBOR înregistrează noi scăderi ale tuturor categoriilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Senatorul din Louisiana, Statele Unite, John Neely Kennedy, care a vizitat recent Rusia împreună cu un grup de 30 de congresmeni americani, a declarat că de fapt cooperarea cu autorităţile ruse este ca şi «când ai avea de-a face cu mafia»,

Poliţiştii călărăşeni au intervenit, la sfârşitul săptămânii trecute, la aproximativ 130 de solicitări ale cetăţenilor, au constatat 40 de infracţiuni şi au aplicat peste 200 de

Veste bună pentru români. Cei care vor să înmatriculeze o maşină ar putea sta mai puţin la cozi. Un proiect de lege prevede înfiinţarea Biroului Unic de Înmatriculare, care să comaseze serviciul public de înmatriculare şi serviciile

Patru teleormăneni sunt cercetaţi sub control judiciar după ce poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice au făcut mai multe percheziţii în judeţete Teleorman şi Dolj. Cei 4 sunt acuzaţi de producerea şi comercializarea a circa

CSM Târgovişte, echipa de baschet feminin a oraşului Târgovişte, a transferat două jucătoare la sfârşitul săptămânii trecute. Gruparea de lângă Turnul Chindiei le-a „înregimentat” pe Ancuţa Stoenescu (38 ani) şi Tunde Kilin (28 ani),

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marţi că România se află "într-un proces de reformă continuă", precizând că ţara noastră este "un puternic susţinător" al

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi coduri de ploi abundente, vijelii şi descărcări electrice. În cea mai mare parte a țării, pe parcursul zilei de marți, 10 iulie, vor fi perioade

România este pregătită să îşi asume rolul important pe care îl va avea anul viitor în exercitarea preşedinţiei la Consiliul UE, a afirmat premierul Viorica Dăncilă, care s-a întâlnit marţi, la

Actorul George Clooney a fost externat după un accident rutier, potrivit oficialilor spitalului, scrie Bloomberg. Spitalul John Paul II din Olbia a anunţat că George Clooney a fost eliberat. Publicaţia

Creşterea cheltuielilor pentru apărare de către aliaţii europeni ai NATO şi Canada nu este doar pentru a mulţumi Statele Unite, ci pentru asigurarea apărării şi securităţii în faţa ameninţărilor în

Bărbatul care a decedat în accidentul de pe DE 585, la Bălţaţi, este liderul judeţean al Organizaţiei de Tineret a PMP Suceava şi vicepreşedinte al organizaţiei la nivel naţional,

Horoscop 11 iulie Berbec Relaţia de cuplu este instabilă şi nu vă puteţi baza pe partenerul de viaţă. Vă asumaţi mai multe activităţi decât puteţi finaliza şi intraţi în criză de timp.

Opel a prezentat la București noul Combo Life, un monovolum destinat familiilor mai numeroase sau aventurilor pe patru roți care necesită un bagaj mai consistent. Cea de a cincea generație Combo poate fi

Novak Djokovic, fost lider ATP și calificat în sferturile de la Wimbledon, a fost aspru criticat în Serbia, după ce i-a felicitat pe croați pentru calificarea în semifinale Campionatului Mondial. "Onoare, maeștrilor! Bravo!

Franța și Belgia se întâlnesc în această seară în prima semifinală a Campionatului Mondial din Rusia. Partida va fi liveTEXT&VIDEO&FOTO pe GSP.ro de la ora 21:00 și în direct la TVR 1 și TVR HD.

De multe ori, realitatea întrece orice imaginaţie! O demonstrează fotografiile următoare, surprinse în India. Citește mai

Profesori certaţi de o elevă care a fost la un pas să pice examenul de Bacalaureat. După contestaţii, tânăra nu doar că a promovat dar a obţinut şi o notă mare. Citește mai

Un violator din Spania a fost prins într-un sat din România. Căutat de autoritățile din Madrid, prin Interpol, spaniolul de 37 de ani a fost depistat de polițiștii din județul

Monica Anghel s-a luptat foarte mulţi ani cu kilogramele în plus iar acum, la 47 de ani, arată extraordinar de bine reuşind să aibă 65 de kilograme. Vedeta a spus că nu se opreşte aici şi va mai ţine aces regim pentru a mai da jos câteva

Absolvenţii clasei a VIII-a au aflat la ce liceu vor învăţa în următorii 4 ani. La Buzău, Colegiul Naţional B.P. Hasdeu rămâne şi anul acesta în vârful ierarhiei liceelor cu cele mai mari medii de intrare, urmat de Colegiul National Mihai