Indicatorul auto care induce o mulţime de şoferi în eroare. Ce reprezintă, de fapt, acest semn 01.10.2022

01.10.2022 Indicatorul auto care induce o mulţime de şoferi în eroare. Ce reprezintă, de fapt, acest semn Orice posesor de permis trebuie să cunoască foarte bine ce înseamnă fiecare semn de circulație și marcaj rutier, astfel încăt să poată circula în siguranță. Indicatorul auto din imagine a indus o mulţime de şoferi […] The post



Indicatorul auto care induce o mulţime de şoferi în eroare. Ce reprezintă, de fapt, acest semn

Orice posesor de permis trebuie să cunoască foarte bine ce înseamnă fiecare semn de circulație și marcaj rutier, astfel încăt să poată circula în siguranță. Indicatorul auto din imagine a indus o mulţime de şoferi […] The post Indicatorul auto care induce o mulţime de şoferi în eroare. Ce reprezintă, de fapt, acest semn appeared first on Cancan.

Indicatorul auto care induce o mulţime de şoferi în eroare. Ce reprezintă, de fapt, acest semn

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Roberto-Mihai Florescu, fiul fostului şef al Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antiterorism Braşov, Gabriel Florescu, a fost trimis în arest la domiciliu pentru trafic de

Datoria unui stat liberal nu este să-l cenzureze pe mitropolitul Dobrogei, ci să contribuie la dezvoltarea unei societăți suficient de educate astfel încât marginali precum acesta în discursul antivaccinare să fie izolați chiar de societate,

Cu 55% s-au apreciat de la începutul anului 2021 încoace acţiunile gigantului petrolier american ExxonMobil (XOM), pe o bursă americană în creştere cu 18,5% prin Dow Jones şi 25% pentru S&P, pe fondul revenirii cerererii pentru produsele

Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Într-un interviu recent, blondina a dezvăluit că deocamdată nu se gândeşte la acest lucru, însă îşi doreşte să fie din nou mireasă. Mai mult, impresara a explicat şi […] The post

Carmen Veronica Steiciuc, directorul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, a murit, luni, la Spitalul Județean de Urgență Suceava din cauza complicațiilor suferite ca urmare a infectării

Salariul unui angajat pe poziţia de editor video ajunge, în medie, la 3.159 de lei net lunar, după cum arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al plat­formei de recrutare online

V-ați întrebat vreodată de unde apar și cine sunt arbitrii anoști care produc haos în ultimii ani la meciurile Liga 1? Să facem cunoștință cu cel poreclit de colegi “Toni Prăjitură”, pe numele lui din buletin Adrian Sorin

Un italian a fost omorât de amantul soției chiar la îndemnul acesteia. Femeia era cu 32 de ani mai tânără, motiv destul de întemeiat sa fie acuzată la orice pas că își înșală soțul. Italianul […] The post O femeie de 32 de ani şi-a

CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini fabuloase, interzise minorilor! Daniela Crudu, complet dezbrăcată, a fost filmată de un domn alături de care, cel mai probabil, a avut parte de momente incendiare. Nu doar cadrele […] The post Daniela

Proiectul – ”Bacalaureat pentru toți” (Educație de calitate pentru toți liceenii), Bursele mybac.ro pentru toți liceenii – este derulat și implementat de Asociația Sfinții Români și mybac.ro sustinut de Kaufland Romania.

Via Transilvanica, proiectul care promovează turismul in Romania, a căzut pradă vandalilor, scrie

Start-up-ul local VIMfit, care dezvoltă o platformă online prin intermediul căreia utilizatorii au acces la antrenamente personalizate, are nevoie de o finanţare de 700.000 de euro pentru a putea scala businessul la nivel internaţional într-un timp

Anamaria Prodan se află în plin divorț cu Laurențiu Reghecampf, însă încearcă să lase toate problemele în urmă. Impresara a fost filmată în timp ce se săruta cu un bărbat influent din sport la o petrecere în Dubai. Vedeta se află în

Un bărbat în vârstă de 80 de ani din Ploieşti şi-a dat foc, miercuri seară, pe o stradă din oraş. Potrivit primelor informaţii, octogenarul nu ar fi supravieţuit gestului

Începând cu 2005, grupul francez Decathlon colaborează cu mai mulţi producători industriali, fabricând astfel în România bunuri marcă proprie pentru drumeţii montane, trekking şi escaladă (încălţăminte), dar şi pentru ciclism (articole

Sory Diarra (21 de ani), atacantul celor de la Petrolul, s-a declarat șocat de incidentul cu tentă rasistă petrecut în partida cu Astra, câștigată de ploieșteni cu 2-1. Președintele adversarei se apără și își expune propria

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat că, în ultimele 24 de ore, 489 pacienți infectați cu coronavirus au decedat, pe teritoriul României. Din păcate, în ultimele zile, COVID-19 a făcut ravagii în rândul pacienților […] The

A început Black Friday la Nissa cu cele mai mari reduceri din an. Sunt reduceri de până la 80% la mii de produse. Black Friday 2021. Nissa are şi un premiu în valoare de 1.000 […] The post Black Friday 2021. Reduceri de până la 80% la mii de

Fostul președinte PSD, Liviu Dragnea a anunțat pe pagina sa de socializare că a început să lucreze la programul de guvernare al noii sale formațiuni politice, Alianța pentru Patrie.În plus Dragnea

CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, recent, că soțul Oanei Zăvoranu a fost acuzat de agresiune fizică, după care a ajuns în atenția autorităților. Situația a luat o nouă întorsătură, după ce partenerul de viață al […] The