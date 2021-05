India, devastată de ciclonul Tauktae. Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa 16.05.2021

16.05.2021 India, devastată de ciclonul Tauktae. Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa Ciclonul care ameninţa India de câteva zile a devenit mult mai periculos în ultimele ore. Ploile torenţiale au cauzat inundaţii, iar patru persoane şi-au pierdut viaţa, informează India Today. De asemenea, toate companiile aeriene și-au anulat



India, devastată de ciclonul Tauktae. Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa

Ciclonul care ameninţa India de câteva zile a devenit mult mai periculos în ultimele ore. Ploile torenţiale au cauzat inundaţii, iar patru persoane şi-au pierdut viaţa, informează India Today. De asemenea, toate companiile aeriene și-au anulat operațiunile de zbor către și de la Goa din cauza condițiilor meteorologice Viteza vântului atinge şi 140 de kilometri […]

India, devastată de ciclonul Tauktae. Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Sârbul Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) a pus mâna prima dată pe o rachetă de tenis la vârsta de 4 ani. Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie. Sârbul a fost un talent nativ, iar chimia dintre el și

Măsurile vor intra în vigoare având în vedere începerea sezonului estival şi a creşterii numărului de turişti care vor tranzita staţiunea

Raliul Marii Britanii a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat organizatorii. Acesta trebuia să se desfășoare în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie în Țara Galilor, în

Melero Marin a apărut ca negociator, dar în spatele lui se află un alt spaniol, Pablo Cortacero, un afacerist din imobiliare interesat s-o cumpere pe Dinamo printr-o societate înregistrată în Luxemburg. Prunea, Contra și alți români care îl

Deși pandemia de coronavirus nu a sfârșit în România și încă apar cazuri și decese de la o zi la cealaltă, iată că Antena 1 vine cu o surpriză uriașă pentru fanii X Factor. După o lipsă de câțiva ani, sezonul 9 al show-ului muzical

Pacienţi din toată ţara stau la coadă la intrarea în Institutul de Oncologie „Ion Chiricuţă” din Cluj, pentru a fi testaţi pentru COVID-19. „Sunt pacienţi care timp de două luni nu au mai beneficiat de tratament de specialitate”, spune

Alexandru Bălan, supranumit Colo, a fost audiat aseară în jurul orei 21:00, la Secția 9 de Poliție, apoi reținut. Tânărul care a instigat comunitatea de aproape un million de fani, printre care cei mai mulți copii, la comportamente brutale și

Un caz tragic a avut loc în Craiova. O tânără de numai 18 ani a fost găsită, astăzi, spânzurată în apartamentul unde locuia împreună cu mama sa. Din primele informații se pare că fata se lupta de ceva timp cu o depresie cruntă, care a

Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii. Magistrații au repsins cererea făcută de femeie. Gabriele Vasiliauskaite, femeia de 24 de ani, originară din Lituania, care la sfârşitul săptămânii

Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul inițiat de USR privind impozitarea pensiilor speciale cu 90%. „USR a încercat încă din 2016 să elimine cu totul pensiile speciale, însă din cauza

Pe 12 iunie 2020 este ultima zi de tranzacţionare pentru investitorii care vor să obţină un randament de 9% din dividendele pe care Nuclearelectrica le va distribui din profitul pe 2019. Astfel compania controlată de statul român are ultima

Producătorul de lactate Arte­sana continuă investiţia de 3,5 mil. euro prin care îşi construieşte a doua fabrică din Tecuci, Galaţi, întrucât aceasta ar putea deveni operaţională în a doua parte a anului 2020, a declarat Daniel Donici,

Româno-basarabeanul de 29 ani de ani făceau un soi de curierat fără autorizaţie pe relaţia Republica Moldova-Irlanda (via România), coletele transportate conţinând, printre altele, şi băuturi spirtoase (vodcă, coniac, whisky) de

Liga Profesionsită de Fotbal (LPF) a remis un comunicat de presă după ce în fotbalul românesc s-a semnalat primul caz de coronavirus. După ce magazinerul clubului Dinamo, care se presupune că ar fi intrat în contact cu mai mulți jucători, a

Canadianca Stacey Allaster este prima femeie numită la conducerea US Open, turneu de tenis de Mare Şlem care se desfășoară la New York. Are 56 de ani și a fost președinte

Zoltan Kadar, fost dinamovist și internațional român, a discutat despre întreaga carieră la GSP LIVE. În prezent, fostul fotbalist este antrenor în Elveția, la divizionara secundă Grasshopper

Parlamentul se va reuni, pe 17 iunie, pentru a se aproba numiri în mai multe posturi din ASF, CNCD, ANRE, Consiliul Legislativ şi Curtea de Conturi, instituţii subordonate forului legislativ. În urma negocierilor, PSD îl va propune pe Nicu Marcu

Preşedintele SUA, Donald Trump, a vrut să îl demită, săptămâna trecută, pe secretarul Apărării, Mark Esper, din cauza disensiunilor privind mobilizarea militarilor activi în contextul

Liverpool a câștigat cel mai recent amical disputat înainte de reluarea Premier League: 6-0 cu Blackburn Rovers. „Cormoranii” par a se afla într-o formă foarte bună cu o săptămână înainte de reluarea campionatului din Anglia. În meciul

Echipa editorială a trustului Intact a primit la începutul lunii iunie în rândurile sale un nume important din peisajul media. Anca Andrei, fostul redactor-șef al Capital.ro, va prelua departamentul online