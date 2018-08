Incredibila divizare a dreptei politice de la noi 04.08.2018

04.08.2018 Incredibila divizare a dreptei politice de la noi Actuala dominare a scenei politice de către un partid având la vârf agramaţi, penali, oameni lipsiţi de profesionalism, are drept cauză şi absenţa unei alternative. Vin iarăşi alegeri în 2019-2020 şi tare mă tem că absenteismul va fi la fel



Incredibila divizare a dreptei politice de la noi

Actuala dominare a scenei politice de către un partid având la vârf agramaţi, penali, oameni lipsiţi de profesionalism, are drept cauză şi absenţa unei alternative. Vin iarăşi alegeri în 2019-2020 şi tare mă tem că absenteismul va fi la fel de mare. Românii au ajuns în faza în care decât să voteze răul cel mic, mai bine nu votează.

Incredibila divizare a dreptei politice de la noi

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile au confirmat că unul dintre autorii jafului băncii din Baia Mare a fost prins joi, după ce au avut loc mai multe percheziţii domiciliare. El a fost reţinut pentru 24 de ore şi apoi prezentat în faţa instanţei cu propunere de

OneTaste, o companie din SUA, vinde mirajul stă­rii de bine atinse printr-o practică ce sunăexotic – meditaţie orgasmică. Un fel de Whole Foods al sexualităţii care produce peste zece milioane de do­lari pe an şi are deja o reţea de

Premierul rus Dmitri Medvedev a semnat un text care impune taxe cuprinse între 25 şi 40 la sută pentru unele produse importate din Statele Unite, reacţionând astfel faţă de tarifele aplicate de administraţia Trump importurilor de oţel

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că parlamentarii, procurorii, judecătorii şi chiar preşedintele României ar trebui să primească ani grei de puşcărie în cazul în care sunt acuzaţi de abuz în serviciu. Deciziile Curţii

Un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din Călăraşi va fi construit la Călăraşi, având în vedere că în judeţ sunt identificaţi un număr de aproximativ 237 minori cu tulburare de spectru

Unul dintre pistolarii care au participat, luni seară, la un conflict armat care a avut loc în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti a fost prins de poliţişti. Bărbatul a fost adus la audieri. Poliţia nu a reuşit, până în

Actuala ediţie a turneului de la Wimbledon este de coşmar pentru jucătoarele considerate favorite la câştigarea

CFR Călători recomandă pentru călătoria cu trenul în întreaga Europă, oferta Interrail Global Pass care, în perioada 06 – 15 iulie 2018, vine cu o reducere suplimentară de 15%. Oferta promoţională cu

Ciclismul este una dintre activitatile cele mai practice in mediul urban, atragand multi adepti din intreaga lume. In prezent, foarte multe orase din Romania dar si din Europa beneficiaza de un numar mare de ciclisti,

Liga Profesionistă de Fotbal nu va implementa arbitrajul video (VAR) deocamdată, pentru că acest sistem ar putea fi susţinut financiar de organizaţiile de profil europene în momentul în care va

Perechea româno-belgiană Monica Niculescu/Kirsten Flipkens, cap de serie numărul 13, s-a calificat, miercuri, în sferturile turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului,

Vânzările producătorului taiwanez de smartphone-uri HTC au scăzut în luna iunie cu aproape 68%, la 2,2 miliarde de dolari taiwanezi (72 milioane de dolari americani), de la 6,9 miliarde de dolari taiwanezi, cât înregistra compania în aceeaşi

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară (ANSVSA) anunţă, vineri, că firma producătoare Greenyard a retras „pe baza pricipiului precauţiei” toate produsele congelate comercializate de pe

Un poliţist de frontieră a fost lovit cu maşina de un contrabandist de ţigări, care voia să evite un control. Poliţistul a ajuns de urgenţă la spital. Autoturismul a fost găsit incendiat şi abandonat pe un drum forestier, în interior fiind

Brazilia - Belgia a fost, cu siguranţă, unul dintre cele mai frumoase meciuri de la Campionatul Mondial din

Perechea româno-belgiană Monica Niculescu/Kirsten Flipkens, cap de serie numărul 13, s-a calificat, miercuri, în optimile turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după

Papa Francisc a oficiat vineri în bazilica Sfântul Petru din Roma o slujbă dedicată migranţilor şi refugiaţilor, în timpul căreia a denunţat ''ipocrizia sterilă'' a celor care refuză să ajute

Alstom va contesta decizia CFR SA de a atribui asocierii Brasig Strabag -Swietelsky licitaţia pentru modernizarea subsecţiunilor Sighişoara- Braşov, anunţând că va recurge la toate mijloacele legale, atât

Marea Britanie a câştigat un contract în valoare de mai multe milioane de dolari cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) în virtutea căruia va construi un vehicul spaţial cu misiunea de a aduce pe Terra

Simona Halep va lupta sâmbătă, de la ora 15:00, pentru un loc în optimile de finală de la Wimbledon. Adversară va fi Su-Wei Hsieh din Taiwan. Partida dintre cele două este prima de pe arena centrală și va putea fi urmărită în