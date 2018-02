Incredibil! Un bărbat din Argeş a murit după ce a fost lovit de o dubă a mascaţilor care circula cu viteză 20.02.2018

20.02.2018 Incredibil! Un bărbat din Argeş a murit după ce a fost lovit de o dubă a mascaţilor care circula cu viteză Un bărbat în vârstă de 57 de ani, din comuna Mălureni, judeţul Argeş, a murit după ce a fost spulberat de o dubă a mascaţilor. Accidentul s-a produs, în această dimineaţă, în



Incredibil! Un bărbat din Argeş a murit după ce a fost lovit de o dubă a mascaţilor care circula cu viteză

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, din comuna Mălureni, judeţul Argeş, a murit după ce a fost spulberat de o dubă a mascaţilor. Accidentul s-a produs, în această dimineaţă, în comuna...

Incredibil! Un bărbat din Argeş a murit după ce a fost lovit de o dubă a mascaţilor care circula cu viteză

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Nadir şi-a schimbat look-ul radical! Tânărul artist seamănă acum foarte mult cu d'Artagnan, eroul din "Cei trei muschetari". Mai mult, transformarea a fost filmată, iar la final, el a provocat alţi trei bărbaţi din showbiz-ul mioritic să îşi

Autoritățile au intrat, miercuri, în stare de alarmă, după ce un bărbat a sunat la poliție reclamând că lângă o biserică este o valiză suspectă. Citește mai

Liderul PSD Liviu Dragnea şi liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu au decis să răspundă, printr-o scrisoare deschisă, avertismentelor aduse de Comisia Europeană cu privire la modificările la legile Justiţiei. Citește mai

Situaţie incredibilă provocată de o femeie de 87 de ani din Italia. În urmă cu doi ani, Saint Petrişor (foto), un român care lucrează ca zidar în localitatea Castelcovati, din apropiere de oraşul Brescia, a fost acuzat de viol de o bătrână

Codrin Ştefănescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat, la Adevărul Live, că PSD nu va renunţa la modificarea legislaţiei penale. Întrebat de ce vor fi numiţi miniştri cu probleme penale în Guvernul Dăncilă, Codrin Ştefănescu a

Medicul sportiv american Larry Nassar a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de la 40 la 175 de ani pentru agresiune sexuală asupra mai multor fete şi femei, printre care s-au aflat şi reprezentantele lotului olimpic de gimanstică al SUA,

După ce goalkeeper-ul Kepa Arrizabalaga şi-a prelungit înţelegerea cu Athletic Bilbao, iar bascii i-au setat o clauză de reziliere de 80 de milioane de euro, Real Madrid caută să se orienteze spre un nou portar, iar favorit ar fi David De

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Franța a adoptat, miercuri, un cod vestimentar și de conduită pentru deputații din Adunarea Națională, după câteva "derapaje" ale stângii radicale, criticate de aleșii partidului președintelui Emmanuel Macron.

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a comentat miercuri seara scrisoarea lui Juncker şi Timmermans privind „pericolului“ modificărilor „aduse legii justiţiei şi codurilor penale“. Potrivit lui Băsescu, „Comisiea Europeană

E jale mare în familia tinerei ucisă de militarul Florin Oprea, într-un coafor din Titu. Părinţii sperau să o vadă la casa ei, să crească nepoţi dar o vor conduce pe Alexandra pe ultimul drum. Tatăl fetei şi-a văzut fiica chiar înainte să

Încă din perioada comunistă la Botoşani funcţionează una dintre cele mai bune şcoli de textilişti din

Aruncăm la gunoi hârtii, cartoane, PET-uri, cutii, deşeuri vegetale, resturi ale materialelor de construcţii, fără să conştientizăm că de fapt ne descotorosim de o adevărată comoară pe care am putea să o valorificăm în avantajul

Vechea rută a trenului Timişoara-Baziaş, care străbătea zona centrală a oraşului, a fost scoasă din funcţiune în anul

Părinţii sunt modelul principal al copiilor, iar relaţia pe care o dezvoltă de-a lungul timpului îi defineşte şi îi modelează pe viitor pe cei mici. Sunt şi cazuri în care mama şi tatăl îşi pun amprenta în mod negativ asupra copiilor, iar

Simona Halep şi Angelique Kerber se întâlnesc în semifinalele de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al

Doritor de viteză în filmări, degustător de scene pe jeraticul tensiunii, Sergiu Nicolaescu nu prea lăsa să-l dubleze cascadorii şi se lua de piept cu pericolele. Era cât pe ce să-l

Jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki, numărul 2 mondial, s-a calificat în finala Openului Australiei, învingând-o în două seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens,

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Denisa a dezvăluit că sora ei, Raluca, are un nou iubit. Şi Denisa are un nou iubit, ea fiind într-o relaţie de câteva săptămâni cu Mircea