Incredibil! O bătrână de 103 ani a învins noul coronavirus! A stat o săptămână la Terapie Intensivă 08.04.2020

08.04.2020 Incredibil! O bătrână de 103 ani a învins noul coronavirus! A stat o săptămână la Terapie Intensivă În mijlocul dezastrului creat pe întreg mapamondul din cauza noului coronavirus, iată că există și minuni! O bătrână de 103 ani a reușit să învingă boala după ce a stat o săptămână la secția de Terapie Intensivă. Ada, o femeie care



Incredibil! O bătrână de 103 ani a învins noul coronavirus! A stat o săptămână la Terapie Intensivă

În mijlocul dezastrului creat pe întreg mapamondul din cauza noului coronavirus, iată că există și minuni! O bătrână de 103 ani a reușit să învingă boala după ce a stat o săptămână la secția de Terapie Intensivă. Ada, o femeie care a prins 103 primăveri, s-a vindecat de COVID-19, după o luptă pe viață și […] The post Incredibil! O bătrână de 103 ani a învins noul coronavirus! A stat o săptămână la Terapie Intensivă appeared first on Cancan.ro.

Incredibil! O bătrână de 103 ani a învins noul coronavirus! A stat o săptămână la Terapie Intensivă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

CIORBĂ DE PERIŞOARE reţetă. Vă oferim o reţetă delicioasă de ciorbă de perişoare, cu smântână. Citește mai

Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist face cere anchetarea procurorului general Augustin Lazăr şi revocarea acestuia din funcţie. "Secretariatul de Stat, conform funcţiilor şi

GSP.RO scrie despre istoria cluburilor care au dispărut din prim-planul fotbalului european și mondial. Astăzi: Avellino, echipa despre care Gianni Brera scria în 1980 că „este cea mai frumoasă imagine a fotbalului de provincie din

Caio Giulio Cesare Mussolini, strănepotul fostului dictator Benito Mussolini, candidează la alegerile pentru Parlamentul European din partea unui partid de extremă-dreapta din Italia. Deși nu are experiență în politică, fostul ofițer pe

PSD Timiș acuză primăria că lasă intenționat panoul electoral montat de USR care conține un mesaj denigrator la adresa partidului. De o săptămână politicienii încearcă să dea jos de pe un bloc un banner electoral pe care scrie ”PSD te

Dacă laptopul nu mai merge sau simtiti nevoia unui update la o alta generatie, avem cea mai buna sugestie. eMAG ne aduce prețuri cât se poate de bune, în marea campanie ’’Revoluția

Românii se pot mândri cu multe performanţe sau recorduri pozitive de-a lungul istoriei, iar sfertul de secol scurs între 1994 şi 2019 ne-a adus numeroase motive de

„Planul este să dezvoltăm businessul în România până ajungem la 1% din piaţă, după care să ne ducem în pieţe

Cunoscută publicului drept ”Mama Natură”, rol pe care l-a avut în defuncta emisiune ”Ciao Darwin”, Roxana Ionescu a rămas în interesul multor televiziuni, și știe că pentru asta aspectul fizic este foarte important. Așa că s-a decis să

Președintele Klaus Iohannis se află, sâmbătă seară, împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la Biserica Romano-Catolică din Piața Mare a Sibiului pentru slujba de

Fostul vicepreşedinte american Joe Biden, care domină în sondaje în tabăra democrată în pofida gesturilor sale de afecţiune considerate uneori cam exagerate, se va lansa în cele din urmă în cursa pentru

Zilele trecute s-a aflat că luptătorul de MMA Ion Surdu a câștigat sezonul 3 de la “Exatlon România”, iar prima reacție nu a întârziat prea mult. Astfel, în urmă cu câteva ore bune, pe pagina oficială de Facebook a sportivului a apărut

Preşedintele Kaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, participă, duminică, la slujba de Paşte de la Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Treime” din Sibiu. La intrarea în lăcaşul de cult, Iohannis a transmis un mesaj, în română, germană şi

Ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, a scris sâmbătă seara, pe Facebook, că Ministerul pe care îl conduce nu a blocat şi nici nu a întârziat procedura de avizare şi de adoptare a

La finalul săptămânii trecute, în zona Parcului Natural Comana, din judeţul Giurgiu, a avut loc un incendiu de vegetaţie. În urma lui, mai multe animale din aria protejată au ars de vii. Au rămas pe câmp, acolo unde au fost văzute de turiştii

Coicidență sau nu, azi, chiar în Duminica Floriilor – sărbătorită anul acesta pe 21 aprilie – avem reporturi de aproape 6 milioane de euro la extragerile făcute de Loteria Română. Potrivit oficialilor, la Loto 6/49 există un report

Un accident rutier soldat cu doi morţi şi o persoană rănită grav a avut loc duminică pe DN 1 la Băneşti, în zona Bisericii Călătorului, fiind implicate trei autovehicule, a informat IPJ

Din cauza inflaţiei care se preconizează că va ajunge la opt milioane de procente în acest an, Venezuela şi-a câştigat titlul de cea mai slabă economie din lume. Naţiunea sud-americană a ocupat poziţia de top în cadrul clasamentului Misery

În municipiul Vaslui, există trei creşe pentru copii de vârstă antrepreşcolară, însă niciuna nu este dotată cu sisteme de supraveghere video. Oficialii Primăriei Vaslui au explicat de ce nu pot pune în practică o astfel de

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 3,40%, cel mai mare nivel din ultimele 8 luni, potrivit datelor publicate luni de BNR. Citește mai