INCREDIBIL! Jador interzis la TV? Posturile au primit deja notificări! Manelistul trebuie să-i plătească 100.000 € lui DeSanto 04.08.2022

Securea războiului dintre Jador și DeSanto nu a fost îngropată. Continuă conflictul în care producătorul muzical susține că numele sub care este cunoscut manelistul îi aparține, așa că, mai nou, a luat atitudine!

Eliminată de la US Open, în optimi, constănţeanca va avea două evenimente majore, în viaţa personală, în următoarea

PNL nu are nevoie de un guvernator numit de altcineva, ci ales de membri, spune Ludovic Orban, care sugerează că primarii partidului sunt amenințați că nu vor avea acces la resursele guvernamentale „dacă

„Zapad-21”, exercițiul militar derulat aproape de granița cu NATO, reprezintă un avertisment pentru Alianța Nord Atlantică, un moment de integrare mai strânsă între Rusia și Belarus și o dovadă a modernizării forțelor armate

Loredana Chivu a trecut prin momente cumplite, după prima operaţie de mărire a posteriorului. Blondina ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru acest „moft”, iar în ultima vreme a ajuns de […] The post Cum s-a

Un focar de COVID-19 a fost confirmat la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) "Mavromati" Botoşani, după ce şase cadre medicale şi trei pacienţi internaţi au fost confirmaţi pozitiv Este vorba de cinci

Milioane de persoane care au probleme de vedere, printre care cele cauzate de degenerescenţa maculară specifică vârstei, cataracte şi afecţiuni oculare provocate de diabet, au un risc mai mare de a dezvolta demenţă, arată un nou studiu citat

Un eveniment muzical important a avut loc pe 6 septembrie: prezentarea lucrării Pierrot lunaire de Schoenberg la Palatul Cotroceni, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu. Piesa lui Schoenberg e extrem de dificilă, se cântă rar,

Epidemiologul Octavian Jurma își exprimă îngrijorarea față de valul 4 al pandemiei de COVID-19, care este provocat de răspândirea tulpinii Delta. Acesta crede că situația va fi gravă din cauza faptului că

În meciul dintre Dinamo Kiev și Benfica, scor final 0-0, arbitrul englez Anthony Taylor (42 de ani) a comis o gafă care s-a viralizat rapid. În minutul 82 al meciului de la Kiev, „centralul” englez i-a arătat cartonașul galben lui Denys

Judecătorii de la Tribunalul București au decis, astăzi, 15 septembrie, condamnarea la cinci ani de închisoare a fostului deputat PNL Marin Anton, acuzat că a primit o mită de 5,3 milioane de euro în perioada în care era secretar de stat în

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate în Bucureşti - 570 şi în judeţele Timiş - 235, Cluj - 170, Suceava - 157, Iaşi - 152, Ilfov - 136,

Compania chinezească SEMCORP va finaliza o fabrică de folii separatoare pentru baterii litiu-ion până la finalul anului 2022 în apropiere de Debreţin, estul Ungariei, a anunţat ministrul maghiar al afacerilor externe Peter Szijjarto, potrivit

Ministerul Energiei a transmis la Banca Europeană de Investiţii primele aplicaţii pentru finanţarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a nouă proiecte strategice în sectorul energetic, cu un cost de investiţie de peste 693 milioane

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății a declarat, marți, că este foarte posibil ca acest val al pandemiei să fie cel mai intens, în contextul răspândirii variantei Delta. Vicepreședintele CNCAV a vorbit și despre momentul în care lumea

Wood & Company Financial Services, intermediar de top 10 la Bursa românească, ar lucra la listarea retailerului online Elefant la Bursa de Valori Bucureşti printr-o ofertă publică iniţială (IPO) programată a se desfăşura în luna noiembrie a

Un medic de la Spitalul de Psihiatrie Cavnic a fost reținut de polițiști și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile pentru luare de

Unitatea medicală a fost dotată cu zeci de aparate care asigură oxigen pentru pacienţii în stare gravă. Este vorba de 24 de aparate de respiraţie artificială şi 24 de sisteme de oxigenoterapie cu flux înalt. În prezent, toate locurile la ATI

Adrian Pigulea (53 de ani), fost fotbalist la Universitatea Craiova și ginerele regretatului Ion Oblemenco, a lămurit la GSP Live situația stadionului din Bănie, denumit în acte „Stadion de fotbal pentru Municipiul Craiova”.

Petrică Cercel a murit, după ce a stat internat mai multe zile în spital, în urma infectării cu noul coronavirus. Anunțul trist a fost făcut la numai 3 zile de când CANCAN.RO a stat de vorbă cu […] The post Ce avere avea Petrică Cercel.

Simona Halep s-a căsătorit cu afaceristul Toni Iuruc. Cununia propriu-zisă și petrecerea au loc la un local de lux din Mamaia, patronat chiar de nașul mirilor. Cei doi și-au dorit o nuntă cât mai discretă, așa că în jurul clubului au fost