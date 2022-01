Incredibil! Cum se simte fiul lui Ion Dolănescu după ce s-a vaccinat de 5 ori anti-Covid, cu 3 seruri diferite 11.01.2022

11.01.2022 Incredibil! Cum se simte fiul lui Ion Dolănescu după ce s-a vaccinat de 5 ori anti-Covid, cu 3 seruri diferite Frica de COVID, condiționările impuse de guverne, dar și dorința de a dovedi „că nu se întâmplă nimic negativ de la vaccinare” au determinat unii cetățeni să recurgă la măsuri extreme. Printre aceștia, fiul cel […] The post



Incredibil! Cum se simte fiul lui Ion Dolănescu după ce s-a vaccinat de 5 ori anti-Covid, cu 3 seruri diferite

Frica de COVID, condiționările impuse de guverne, dar și dorința de a dovedi „că nu se întâmplă nimic negativ de la vaccinare” au determinat unii cetățeni să recurgă la măsuri extreme. Printre aceștia, fiul cel […] The post Incredibil! Cum se simte fiul lui Ion Dolănescu după ce s-a vaccinat de 5 ori anti-Covid, cu 3 seruri diferite appeared first on Cancan.

Incredibil! Cum se simte fiul lui Ion Dolănescu după ce s-a vaccinat de 5 ori anti-Covid, cu 3 seruri diferite

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Daciana Oprea, fostă directoare a Unităţii Medico-Sociale din Ocna Mureş, demisă în mai 2020 după ce instituţia s-a confruntat cu un focar de COVID-19, a dat în judecată primăria oraşului şi solicită recăpătarea funcției, scrie

Statele Unite au acordat sâmbătă o autorizaţie de urgenţă vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson împotriva COVID-19 pentru persoanele în vârstă de cel puţin 18 ani, a anunţat Agenţia Americană pentru Medicamente

Horoscopul zilei de 1 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Premierul ungar Viktor Orban s-a imunizat cu Sinopharm împotriva infecției cu COVID-19. Acesta a postat pe Facebook imagini din momentul administrării tratamentului. „Sunt vaccinat”, a

Un bărbat din Gura Humorului este cercetat de poliţişti pentru că ar bătut, sechestrat şi fotografiat un puşti de 11 ani, care i-ar fi furat trei sticle de whiskey dintr-un

Începând cu data de 3 iulie 2021, vor trebui introduse pe piaţă noi restricţii în ceea ce priveşte produsele din plastică, conform prevederilor Directivei UE 2019/904 („Directiva de plastic”) privind

Claudiu Dolot, directorul sucursalei BCR din Caraş-Severin, a fost numit preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), printr-o decizie a premierului Florin Cîţu publicată vineri în Monitorul

Prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, a fost mutat, luni, cu o ambulanță, la un alt spital din Londra pentru a continua tratamentul împotriva unei infecții, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit CNN. Ducele de Edinburgh a fost transferat,

Azi au familiile lor sau unii dintre ei chiar au rămas singuri, însă în trecut au avut parte de adevărate povești de dragoste unde cuvintele cheie nu au fost, din păcate, „happy end”. CANCAN.RO a […] The post Top 3 cupluri din România

Comisiile parlamentare de buget-finanţe au dat, sâmbătă, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 și pentru proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, în a treia zi de dezbateri. Dezbaterile finale au loc

Deputaţii Parlamentului de la Chişinău sunt încă departe de identificarea unui consens privind depăşirea blocajului politic. Socialiştii şi deputaţii Pentru Moldova insistă pe candidatura Marianei Durleşteanu la şefia Executivului şi-i cer

Laura Cosoi nu poate trece peste pierderea tatălui ei. Marius Cosoi a fost răpus de coronavirus. În ciuda eforturilor depuse de medici, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața. Vestea morții […] The post Laura Cosoi nu poate

Încă 214.110 doze de vaccin Pfizer BioNTech vor fi livrate luni în România, pe cale aeriană. Cele mai multe doze vor ajunge la București, 60.840, iar Clujul și Iașiul vor primi un număr egal, 28.080

Urmăriţi întreaga emisiune în această seară de la ora 19.00 pe zf.ro sau pe pagina de Facebook ZF

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, fost lider al PDM, e în căutare de azil politic după ce anchetatorii și instanțele din Moldova l-au găsit vinovat pentru fraudă bancară, escrocherie, spălare de bani și organizarea unui grup infracțional.

Cum stagiunea Teatrului Naţional din Cluj se desfăşoară on line, spectatorii sunt invitaţi să vadă spectacolele după o planificare anticipată pe platforma virtuală

Plenul reunit al Parlamentului reia, marți, dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. De asemenea, în cursul zilei urmează să fie dat votul final. Luni seară, senatorii

Compania de construcţii Wincon din Cluj-Napoca are în plan să extindă capacităţile de producţie de prefabricate din beton din fabricile sale în perioada

Reacția instituției conduse de ministrul Bogdan Aurescu vine după ce statele membre UE au oficializat sancţiunile împotriva a patru înalţi funcţionari ruşi implicaţi în proceduri judiciare împotriva lui Aleksei Navalnîi. Ministerul

Victor Becali a vorbit despre viitorul lui Dennis Man în