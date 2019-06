Incredibil cum arăta Carmen Iohannis în tinereţe! Transformarea este totală! 15.06.2019

15.06.2019 Incredibil cum arăta Carmen Iohannis în tinereţe! Transformarea este totală! Carmen Iohannis l-a cunoscut pe cel care avea să devină, peste ani, viitorul președinte al României atunci când avea doar 22 de ani. O fotografie făcută chiar de Klaus Iohannis a fost arătată presei în urmă cu mulți



Incredibil cum arăta Carmen Iohannis în tinereţe! Transformarea este totală!

Carmen Iohannis l-a cunoscut pe cel care avea să devină, peste ani, viitorul președinte al României atunci când avea doar 22 de ani. O fotografie făcută chiar de Klaus Iohannis a fost arătată presei în urmă cu mulți ani.

Incredibil cum arăta Carmen Iohannis în tinereţe! Transformarea este totală!

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Punctul de Informare Turistică amenajat în Pasajul Universităţii îşi reia activitatea, administratorii de obiective turistice şi organizatorii de evenimente fiind aşteptaţi să îşi prezinte atracţiile, produsele şi tarifele pentru anul 2019,

Un tânăr de 23 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, după ce s-a răsturnat cu maşina pe DE 584, poliţiştii constatând că acesta se afla sub influenţa

Poliţiştii au depistat în trafic un adolescent de 16 ani, care învăţa să conducă. Maşina îi aparţinea tatălului său, care va răspunde penal alături de fiul său pentru încredinţarea unui vehicul unei persoane despre care ştie că nu

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR a dat statului român, în ultimii zece ani, sub formă de impozit pe profit, echivalentul a un miliard de

Inainte de a pleca in concedii, turistii privesc cu atentie fotografiile de pe site-urile hotelurilor sau ale pensiunilor, pentru a fi siguri ca alegerile lor sunt bune. In plus, citesc cu atentie recenziile date

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că liberalii s-ar bucura dacă orice fel de parlamentar ar susţine proiectul lor privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. "Există proiectul de lege care

Horoscop 19 martie Berbec Astăzi este necesar să acordaţi mai multă atenţie perfecţionării într-un anumit domeniu ori să va extindeţi activităţile lucrative. Relaţiile cu străinătatea sunt

Debbie Rowe, fosta soţie a lui Michael Jackson, a recunoscut că cei doi copii ai artistului au ca tată un donator anonim. Debbie este mama lui Prince şi Paris, care au fost concepuţi prin inseminare

PNL a decis, luni, fuziunea cu Partidul Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT) condus de Sebastian Burduja, o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile

Judecătorii instanţei supreme au stabilit ca Liviu Dragnea să fie audiat luna viitoare în dosarul privind angajările fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. Dragnea ar fi trebuit să se

Un număr de 122.220 de cereri de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 - 2020 au fost introduse în baza naţională de date în intervalul 4 - 15 martie, informează Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN). Dintre acestea,

Cristina Neagu a fost desemnată cea mai bună hadbalistă a lumii în 2018. Informația a fost dată publicității luni, de site-ul International Handball Federation. La băieți, cel mai bun a fost ales danezul Mikkel Hansen. În urma acestui succes,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR a dat statului român, în ultimii zece ani, sub formă de impozit pe profit, echivalentul a un miliard de euro.

Directorul Companiei de Apă din Buzău, Simona Săvulescu, le cere tuturor angajaţilor ca în timpul serviciului să consume numai apă de la robinet. Astfel, spune Săvulescu, compania garantează calitatea serviciilor faţă de

Un incident neobişnuit a avut loc în această seară pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Târgu Jiu. O şoferiţă aflată în stare de ebrietate a lovit cu maşina un pieton care încerca să ajute un bărbat care era căzut lângă

Un copil de un an şi şapte luni a murit, luni, după ce a căzut de la geamul locuinţei situată la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Sibiu. Poliţia a deschis o anchetă in rem pentru ucidere din culpă, băieţelul fiind cu mama acasă

Guvernul italian este divizat cu privire la aderarea la programul chinez One Belt, One Road, scrie Politico. Premierul Giuseppe Conte şi Luigi Di Maio de la Mişcarea 5Stele, susţin că propusul acord cu Beijingul nu ar submina alianţele Italiei cu

Transgaz (TGN), operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale, a anunţat luni seară la bursă că va propune acţionarilor un dividend de 21,66 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 6,4% la preţurile curente de tranzacţionare,

Lucian Bute, 39 de ani, va anunța în această săptămână că pune oficial punct carerei de box. Presa din Canada a scris că pugilistul va face anunțul miercuri, într-o conferință de presă. GSP.ro a radiografiat cariera lui

Jucătorii și antrenorul lui FC Voluntari, Cristiano Bergodi, i-au dedicat victoria cu FC Botoșani, scor 2-1, lui Bogdan Bucurică, fundașul în vârstă de 33 de ani. Până astăzi nu s-a știut exact de ce Bucurică n-a mai apărut