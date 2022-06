Incredibil! Cu ce medie generală a absolvit liceul fiica Adrianei Iliescu 02.06.2022

02.06.2022 Incredibil! Cu ce medie generală a absolvit liceul fiica Adrianei Iliescu Adriana Iliescu (84 de ani) și-a însoțit fiica la ceremonia de absolvire a liceului. Eliza (17 ani) a terminat șefă de promoție și a dezvăluit că ar vrea să calce pe urmele mamei sale, după […] The post Incredibil! Cu ce medie generală



Incredibil! Cu ce medie generală a absolvit liceul fiica Adrianei Iliescu

Adriana Iliescu (84 de ani) și-a însoțit fiica la ceremonia de absolvire a liceului. Eliza (17 ani) a terminat șefă de promoție și a dezvăluit că ar vrea să calce pe urmele mamei sale, după […] The post Incredibil! Cu ce medie generală a absolvit liceul fiica Adrianei Iliescu appeared first on Cancan.

Incredibil! Cu ce medie generală a absolvit liceul fiica Adrianei Iliescu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Transfăgărășanul este o cale rutieră spectaculoasă de circulație din România. Începe în comuna Bascov, județul Argeș de lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția cu drumul DN1 între

Adi Popa a rămas liber de contract, după ce ultima oară a evoluat în Liga 1 la Academica

„Le Monde” a dezvăluit, marţi, că telefonul portabil al preşedintelui Franţei Emmanuel Macron a fost infectat de programul de spionaj informatic Pegasus. Potrivit cotidianului de seară, operaţiunea a fost condusă în numele serviciilor de

Miliardarul Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a călătorit marți până la limita spațiului, într-o plimbare supersonică de 11 minute, la bordul sistemului de rachete și capsule dezvoltat de compania sa, Blue Origin. În scurta lor

Rusia a anunţat luni că a testat cu succes noua sa rachetă hipersonică de croazieră Zircon, parte a arsenalului de „arme invincibile” dezvoltat de Moscova, relatează AFP

90% dintre români preferă să cumpere produse bio din magazinele fizice, în timp ce 10% comandă fie online, pe pagina de internet a magazinelor, fie prin aplicații dedicate, arată un studiu realizat de

Franţa impune folosirea certificatului digital pentru accesul la muzee, cinematografe sau alte spaţii culturale, în urma unei creşteri alarmante a numărului de cazuri COVID, generat de varianta Delta. Măsura este pusă în vigoare începând de

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a retras miercuri oraşul Liverpool din lista orașelor clasate în patrimoniul mondial din cauza unei supradezvoltări care afectează autenticitatea acestui port

Al treilea meci de la turneul olimpic de fotbal feminin a produs o surpriză uriașă. Reprezentativa SUA, campioana mondială, a fost zdrobită de cea a Suediei, scor 0-3! În al treilea meci al turneului olimpic feminin de fotbal, primul din grupa G,

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi informări meteo de vreme rea, valabile pentru toată țara. Potrivit ANM, sunt așteptate ploi torențiale însemnate cantitativ și vijelii

Schimbările climatice se plasează pe primul loc în lista riscurilor pe termen lung pentru bănci. Riscurile de creditare și de securitate cibernetică sunt principalele aspecte care îi preocupă pe responsabilii

Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II, cei mai mari investitori ai Bursei de la Bucureşti cu deţineri semni­ficative la companii listate, fiind în acelaşi timp şi principalii creditori ai statului român, au încheiat luna iunie din 2021

China a prezentat un tren cu levitaţie magnetică, ce a necesitat ani întregi de investiţii tehnice, potrivit Deutsche

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din INSP a anunţat, marți, că până în 18 iulie au fost raportate 2.415 de secvențieri făcute în 7 laboratoare. Numărul infecțiilor cu varianta Delta a coronavirusului a

Fulgy este pus la punct, din nou, de Nelson Mondialu’, după ce fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a anunțat că disputa dintre el și “Regele” interlopilor din Ardeal a fost aplanată […] The post Nelson îi transmite lui

O curte de justiţie din Hong Kong a condamnat joi la închisoare şapte bărbaţi pentru rolul lor într-un atac asupra demonstranţilor pro-democraţie şi reporterilor, în 2019, informează

Specialiştii Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizează în legătură cu mesaje-capcană de tipul „seamănă cu tine”, „apari în acest video”,

O femeie, de 64 de ani, din comuna Turburea, judeţul Gorj a sesizat poliţia cu privire la faptul că este ameninţată de fiul său, care se află în stare de

Proximitatea şi strategia de extindere ale marilor lanţuri de farmacii de la nivel naţional se văd şi în creşterea numărului de cutii eliberate în 2020 către pacienţi, lanţurile de unităţi farma mergând pe creştere, în timp ce farmaciile

Copilul de 11 ani a trecut prin fața blocului chiar în momentul în care bucata de tencuială s-a desprins de la un balcon situat la etajul 6, informează Digi24. Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare