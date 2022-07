Incredibil! Cine se afla la volanul Ferrari-ului care a fost prins circulând cu 230 km/h pe A1 29.07.2022

29.07.2022 Incredibil! Cine se afla la volanul Ferrari-ului care a fost prins circulând cu 230 km/h pe A1 Un bărbat din Austria a fost prins de către polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție Autostrăzi – A1 Deva Nădlac, conducând cu o viteză de 230 km/h, iar limita de viteză în acel sector de […] The post Incredibil! Cine se afla la



Incredibil! Cine se afla la volanul Ferrari-ului care a fost prins circulând cu 230 km/h pe A1

Un bărbat din Austria a fost prins de către polițiștii din cadrul Brigăzii de Poliție Autostrăzi – A1 Deva Nădlac, conducând cu o viteză de 230 km/h, iar limita de viteză în acel sector de […] The post Incredibil! Cine se afla la volanul Ferrari-ului care a fost prins circulând cu 230 km/h pe A1 appeared first on Cancan.

Incredibil! Cine se afla la volanul Ferrari-ului care a fost prins circulând cu 230 km/h pe A1

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Elevii lui Mirel Rădoi au terminat la egalitate, 0-0, meciul desfășurat la Skopje contra Macedoniei de Nord, din calificările pentru Campionatul Mondial din Qatar 2022. Ei rămân pe locul 3 în grupa J, la 2 puncte de Armenia.

Opt persoane au fost reţinute pentru tentativă de omor, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în urma altercaţiei de luni după-amiază din parcarea unui mall din Sibiu, în care a fost înjunghiat un minor de 12 ani

Preţul energiei electrice va continua să crească, dublându-se pentru clienţii anumitor furnizori, ceea ce îi poate aduce pe unii consumatori în imposibilitatea de a-şi plăti facturile, în ciuda ajutoarelor şi suplimentelor acordate de

6% din hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești din România sunt erori judiciare, estima, într-un interviu din 2011, preşedintele de atunci al Consiliului Superior al Magistraturii, Horațius Dumbravă. Începând de azi, Libertatea vă

Starea de sănătate a lui Benone Sinulescu este din ce în ce mai bună. Soţia celebrului artist a făcut noi declaraţii despre perioada grea prin care acesta a trecut. Dezvăluirile vin la două luni de […] The post Care este starea de

Cunoscutul brand de băuturi energizante, Hell, retrage de pe piață un lot de băuturi, după ce în compoziție s-a descoperit oxid de etilenă, informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Grupul Bosch estimează că va genera anul acesta vânzări de peste un miliard de euro în sectorul electromobilităţii. Potrivit reprezentanţilor companiei, afacerea continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat, astfel că până în 2025, se

Atât înainte, cât și după antrenament, hidratarea rămâne o etapă esențială. Ca urmare a situației incerte din ultima vreme, foarte multe persoane au renunțat la abonamentul la sală și au început să facă exerciții chiar în

Flavia Bălescu Coposu, sora politicianului român și, totodată, liderului opoziției din România postcomunistă, Corneliu Coposu, a încetat din viaţă la vârsta de 96 de

Noua listă a statelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a fost adoptată joi, 9 septembrie în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU). În zona roşie sunt incluse, între altele, Bulgaria, Norvegia, Lituania,

Temperaturile vor înregistra o creștere până pe 20 septembrie, după care vremea se va răci brusc. După 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o nouă răcire, potrivit prognozei

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizează vineri că un mesaj a fost transmis pe Instagram zilele acestea, iar link-ul care îl conține duce utilizatorii prin site-uri compromise, concepute să

Jucătorul este nemulțumit că vine la națională să ardă gazul, selecționerul nu bate în retragere. Un meci mai pasionant decât multe ale naționalei. „Nu se pune problema să renunț la națională, sunt încă tânăr”, ne liniștește

Anul trecut, în iulie, texanul Daniel Porter, 36 de ani, s-a trezit derutat. O avea alături pe Ruth, soția sa, însă el pretindea că habar nu are lângă cine a dormit și unde se află. Dus la spital, bărbatul a aflat că a suferit o amnezie

La acţiune au participat jandarmi, specialişti de la Agenţia de Protecţia Mediului, poliţişti, voluntari S.V.S.U. Nistoreşti, angajaţi de la Primăria Nistoreşti, lucrători

La începutul noului an şcolar 2021-2022, Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat o acţiune social-filantropică ce a vizat copiii cu posibilităţi materiale reduse din judeţele Galaţi şi

Maribo Prodcarn, producătorul mezelurilor Marisan, deţinut de familia Anghel, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 129,8 mil. lei (27 mil. euro), în creştere cu 6% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la

Alpinistul care vineri s-a rănit grav, după ce a căzut de pe un perete din Masivul Bucegi, a fost recuperat cu ajutorul uni elicopter. Bărbatul a căzut după ce un piton de susţinere a ieşit din perete, iar el a căzut 12 metri în

Campion cu Rapid în 1999, campion în Turcia cu Beşiktaş în 2003, un globetrotter care a evoluat în România, Italia, Turcia, Rusia şi Bulgaria, fostul fotbalist Daniel Pancu este acum antrenor şi vrea să dea mai departe pasiunea pentru

Municipiul Bucureşti se află sâmbătă, 11 septembrie, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Cluj ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află