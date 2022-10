Incredibil! Ce decizie a luat un bărbat, după ce a aflat că fiica sa are cancer în stadiul terminal 07.10.2022

07.10.2022 Incredibil! Ce decizie a luat un bărbat, după ce a aflat că fiica sa are cancer în stadiul terminal Un tată care a aflat că fiica sa are cancer în stadiu terminal a uimit pe toată lumea în momentul în care și-a făcut publică povestea. Iată cum a reacționat bărbatul în momentul în care […] The post Incredibil! Ce decizie a luat un



Incredibil! Ce decizie a luat un bărbat, după ce a aflat că fiica sa are cancer în stadiul terminal

Un tată care a aflat că fiica sa are cancer în stadiu terminal a uimit pe toată lumea în momentul în care și-a făcut publică povestea. Iată cum a reacționat bărbatul în momentul în care […] The post Incredibil! Ce decizie a luat un bărbat, după ce a aflat că fiica sa are cancer în stadiul terminal appeared first on Cancan.

Incredibil! Ce decizie a luat un bărbat, după ce a aflat că fiica sa are cancer în stadiul terminal

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

N-am mai văzut de mult o sală atât de mârlăneascăca la Paris Bercy. Plină de ghiorlani care zbierau pe pregătirea de serviciu a jucătorilor, între servicii, ba chiar și înainte de lovituri în timpul jocului – într-o astfel de situație,

Autorităţile germane au anunţat că bărbatul de origile siriană de 27 de ani care a înjunghiat patru persoane într-un tren de mare viteză din Germania a atacat „la întâmplare” și au exclus „o motibațiie islamistă”.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani, din Roman, care şi-a înjunghiat cele două fetiţe în vârstă de trei luni, una dintre ele decedând, a povestit anchetatorilor că nu îşi aminteşte acest moment, dar admite că ar fi putut să îi agreseze. El

Guvernul ceh a aprobat o creştere a salariului minim brut lunar cu 1.000 de coroane la 16.200 de coroane (640 de euro) începând cu luna ianuarie, a anunţat vicepremierul Karel Havlicek, potrivit Czech

Arbitrul rus Serghei Karasev va conduce meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Islandei, care va avea loc pe 11 noiembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, pe Stadionul

FRF va schimba regulamentul de licenţiere pentru participarea pe prima scenă: echipele care nu vor avea un anumit punctaj în clasificarea Academiilor de juniori vor fi interzise sau vor fi amendate cu 100.000 de lei. Obţinerea licenţei pentru a

Hotelierii de pe Valea Prahovei au pregătit pachetele turistice pentru Crăciun, preţul unei vacanţe de trei nopţi cu demipensiune şi cină festivă pornind de la 800 de lei de persoană la o pensiune în staţiunea Buşteni şi ajungând la câteva

Al patrulea val al pandemiei a prins, din nou, mai multe guverne europene nepregătite sau izbeşte cu o forţă peste aşteptări. Guvernele nu mai pot răspunde prin blocarea economiilor, aşa cum au făcut

Academica Clinceni și Rapid se înfruntă azi, de la ora 20:30, în epilogul rundei #15 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie să știi

Veliciko Georgiev, candidat al partidul naționalist NFSB pentru Parlamentul bulgar, a fost filmat cu camera ascunsă în timp ce oferea explicații despre modul în care funcționează schema de eliberare a certificatelor false de vaccinare, afirmând

Nicolae Stanciu, 28 de ani, a ajuns la 50 de goluri influențate la Slavia Praga: 24 de reușite și 26 de assisturi, ultimele două pase decisive la 5-0 cu Pardubice. Absent la mijlocul săptămânii, în Conference League, după ce a vomitat de două

Rică Răducanu, fost portar la Rapid, nu trece printr-o perioadă foarte

Lavinia Pîrva a dat detalii neştiute despre viaţa sa. În cadrul unui interviu recent, partenera lui Ştefan Bănică Jr. a mărturisit că este o persoană cheltuitoare. Bruneta a dezvăluit faptul că nu se uită la […] The post Lavinia Pîrva

Fotbalul încă îl așteaptă pe Dennis Man. La 23 de ani, fotbalistul român al anului trecut în Ancheta Gazetei Sporturilor continuă să aibă o atitudine de copil alintat care, conștient fiind de talentul său, așteaptă ca întregul univers

Un cunoscut sportiv trece prin momente

Jurnalul și Editura Hoffman vă oferă începând de miercuri cartea ”Cenușa din ornic”, de Dumitru Popescu, lucrare publicată cu un an înaintea Revoluției din decembrie 1989. Romanul ilustrează

Anul viitor lumea s-ar putea confrunta cu o lipsă de unu până la două miliarde de seringi necesare pentru administrarea vaccinurilor anti-COVID-19, dar care ar putea afecta și imunizările de rutină, potrivit unui avertisment transmis marți de

Autoritățile sanitare elene au confirmat marți 8.613 noi cazuri de COVID în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr de infectări cu coronavirus de la izbucnirea pandemiei în februarie 2020. Între timp, spitalele încep din nou să fie copleșite,

Bancul zilei. Un bărbat încearcă să cumpere un ceas, dar nu ”nimerește” unde trebuie. Un tip se plimba prin Tel Aviv, când vede în vitrina unui magazin un ceas expus. Intră în magazin și spune: […] The post BANCUL ZILEI | Un tip se

Averea lui Elon Musk se ridică acum la 323 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg, după ce prețul acțiunilor Tesla a scăzut cu 16% în două zile, relatează Business Insider, citat de HotNews.ro. În urma