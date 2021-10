Incidenţa COVID în Capitală înregistrează o nouă scădere. Rata de infectare, aproape de pragul de 14 la mie 31.10.2021

Incidenţa cumulată a cazurilor de COVID în Capitală a ajuns, duminică, la 14.35 cazuri la mia de locuitori, în continuare în scădere. Reamintim că de vineri, 8 octombrie, masca protecţie a devenit obligatorie în toate […]

Discuţiile dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană legate de un acord comercial post-Brexit vor continua peste noapte, dar Londra este de părere că actuala ofertă a UE rămâne inacceptabilă, a afirmat sâmbătă o sursă din cadrul guvernului

O parte dintre antreprenorii din HoReCa, cea mai afectată in­dus­trie, a văzut în criza pan­de­mică o oportunitate de a se reinventa, pen­tru a putea supravieţui con­tex­tului

A început Sărbătoarea Luminilor, Hanuka, cea prin care evreii celebrează redobândirea controlului asupra Ierusalimului și resacralizarea tempului, în urmă cu 2.000 de ani. David Saranga, ambasadorul Israelului în România, a aprins prima

Austria violează legea fundamentală transformând sinuciderea asistată într-o faptă penală, a decis vineri Curtea Constituțională din această țară, potrivit Agerpres, care citează France Presse. Curtea a cerut guvernului să legifereze pentru

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a identificat un focar de COVID-19 la un centru medico-social din municipiul Câmpina, unde 22 de persoane, dintr-un efectiv de 71, au fost testate pozitiv la SARS-CoV-2., conform AGERPRES. Potrivit datelor

Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea afirmă că politicienii oferă "o imagine deplorabilă” cetăţenilor, aceea a unei "bătăi pe fotolii”. "Imaginea este una deplorabilă a unor politicieni care au pierdut alegerile şi care îşi împart

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA anunţă că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 58.000.000 de lei. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indispobilizate în

Compania românească Tellence, furnizor de servicii high-tech software şi inginerie, îşi extinde colaborarea cu Redis Labs, cu sediul central în SUA, pentru a înfiinţa un centru de cercetare şi dezvoltare la Bucureşti în domeniul serviciilor

Locuitorii din sectorul 1 al Capitalei, posesori de autoturisme, ar putea avea parte de o surpriză mai puțin plăcută din partea primăriei conduse de Clotilde Armand la începutul anului viitor. Potrivit unui proiect pus în dezbatere, de la 1

Medicul rezident de 26 de ani lucrează cu pacienții care suferă de noul coronavirus. El a făcut mărturisiri despre cum se simte după ce a și-a făcut vaccinul de la Pfizer, care este utilizat în […] The post Primul român vaccinat

Peste 1.000 de cazuri de infectare cu o nouă variantă de coronavirus au fost identificate în ultimele zile în Anglia, predominant în sudul ţării , a spus luni ministrul Sănătăţii, Matt Hancock, relatează Reuters. Organizaţia Mondială a

În plină iarnă, noul val de coronavirus face ravagii în mai multe zone ale lumii, astfel încât autoritățile se văd nevoite să impună restricții mai dure. În timp ce Lituania va închide populația în

Tragedie în orașul Buzău: un bărbat de 65 de ani s-a aruncat luni, 14 decembrie, de la etajul al zecelea al unui bloc din cartierul Micro 5 și a decedat la spital. Conform unor surse din rândul anchetatorilor, el le-a lăsat un bilet de adio

PNL a transmis, marţi, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea referitoare la impozitarea pensiilor speciale că 6 din cei 9 judecători ai CCR, în frunte cu preşedintele Valer Dorneanu, au pensii speciale, ceea ce înseamnă că

Premierul regatului african Eswatini, Ambrose Mandvulo Dlamini, a murit, duminică, într-un spital din Africa de Sud, a anunţat guvernul acestei ţări, fosta Swaziland, într-un comunicat, fără să precizeze cauzele

Dario Bonetti (59 de ani) s-a prezentat astăzi la baza lui Dinamo de la Săftica, după ce a revenit la clubul pe care l-a antrenat de două ori. Italianul le-a fost prezentat jucătorilor drept director și a ținut un discurs motivațional de

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 128.656, după ce marţi, 15 decembrie, au fost înregistrate 1.403 de cazuri, în urma procesării a 3.163 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 27 pacienţi au fost răpuşi de noul

Alex Milcev, partener şi liderul departamentului de asistenţă fiscală şi juridică din cadrul EY România, scrie, într-un text de opinie, că prima prioritate a noului guvernul trebuie să fie păstrarea sistemului actual de impozitare, în special

Buzoienii care călătoresc cu autobuzele Trans Bus pot plăti cursele cu carduri speciale. Spre deosebire de cardurile bancare, acestea nu au bandă magnetică, iar conexiunea cu terminalele din vehicul, validatoare, se realizează fără contact, doar

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) va trebui să plătească despăgubiri şi pentru asigurătorul CertAsig, care a intrat în faliment la finalul lunii iunie 2020, după ce în anul 2019 FGA a plătit despăgubiri în valoare de 169,9 mil. lei,