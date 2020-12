Incident în Parlamentul German. Ministrul agriculturii a căzut înainte de discursul cancelarului federal Angela Merkel 09.12.2020

În timpul dezbaterii bugetului pe anul 2021, ministrul agriculturii Julia Klöckner s-a dezechilibrat și a căzut. Întreg episodul s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Angela Merkel să vorbească în Bundestag.

LIGA 1 // Ultima etapă din 2019 a adus două plecări importante la echipele din prima ligă. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care începuse sezonul pe banca lui Poli

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat duminică, într-o emisiune la televiziunea de stat, că proiectele gazoductelor „Nord Stream 2” şi „TurkStream” vor fi finalizate, în pofida

Trei persoane au fost rănite grav într-un accident de circulaţie care a avut loc luni după-amiază pe DN66 Simeria-Petroşani, în localitatea Bretea Streiului, din judeţul Hunedoara, după ce două maşini s-au tamponat frontal din vina unei

Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marţi, de Tribunalul Bucureşti, la 3 ani închisoare cu executare în dosarul Giga TV. În acelaşi dosar, fosta şefă a Consiliului Naţional al

În primii ani de capitalism, când tinerii de atunci testau modele de afaceri în comerţ pentru a începe primele firme antreprenoriale din România, interesul pentru industrie se manifesta în principal în rândul foştilor şefi din companii din

Alexia Eram a părăsit România. A ales să petreacă sărbătorile de iarnă în Tenerife, Spania. Unde s-a fotografiat în costum de baie, care i-a scos în evidență silueta de invidiat. Fanii au felicitat-o pentru cum arată și i-au urat vacanță

CFR ar putea intra în Cartea Recordurilor! Trenurile care au circulat anul acesta în țara noastră au înregistrat, în primele 11 luni ale lui 2019, întârzieri însumate de 6,7 ani! Este un calcul făcut în baza datelor obținute, în

Este posibil sa constatati faptul ca locuinta vi se micsoreaza deoarece familia s-a marit sau ca au trecut ani buni de la achizitia unor articole care acum ocupa tot mai mult spatiu. Aceasta situatie dificila este la fel de comuna ca si intrebarile cu

La 20 de ani de Catena, Moş Crăciun are tolba plină şi aduce 20 de maşini Dacia, pentru a-i răsplăti pe cei care trec pragul Farmaciei

Mirel Rădoi a făcut bilanţul lui 2019, an pe care îl consideră perfect şi a numit principiile după care se va ghida în 2020, când va debuta ca selecţioner al echipei naţionale „mari” a

„Uite lockere ca afară!“, a fost prima reacţie a clienţilor când au văzut seifuri automate pentru depozitarea bagajelor în Centrul Vechi al Capitalei şi în Gara de

Atacantul croat Mario Mandzukic (33 de ani) a plecat de la Juventus, acesta semnând deja cu Al-Duhail SC, grupare din Qatar. Din ce în ce mai rar în primul „11” al „Bătrânei Doamne”, Mandzukic a decis să ia calea Qatar-ului, croatul

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a publicat pe Facebook o nouă fotografie cu partenerul şi fetiţa sa, alături de urarea ”Crăciun fericit împreună cu cei pe care îi iubiţi!”. Mesajele primite de fostul ministru al Dezvoltării,

Un american cu barbă albă a fost reţinut, suspectat că a jefuit o bancă din Colorado şi a aruncat banii furaţi în aer în timp ce le ura trecătorilor "Crăciun fericit!", transmite Reuters citând

Trei cutremure succesive s-au produs în Vaslui pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Seismele au fost de mică intensitate şi au avut loc puţin după ora 7.00. Cutremurele nu s-au simţit pe o arie largă faţă de epicentru. Toate seismele au

Reprezentanții Serviciului Român de Informații au ales o modalitate inedită de a face o urare în ziua de Crăciun. Și în anii trecuți au existat mesaje ale SRI, cu tentă ironică, acesta devenind virale, iar anul acesta nu a făcut excepție.

Un accident mortal a avut loc în seara de Crăciun la Suseni, în Argeş. Două maşini s-au ciocnit frontal, iar în impact a murit şoferiţa uneia dintre maşini, o tânără în vârstă de 24 de ani,

Gică Hagi i-a făcut o surpriză fiului său și a fost alături de el, în Belgia, de Crăciun. Tricourile tuturor jucătorilor din Jupiler League au fost scoase la licitație până la sfârșitul anului într-o campanie caritabilă, printre care și

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost lovit în această seară, în jurul orei 19:00, pe o trecere de pietoni din Sfântu

Buzoianca în vârstă de 31 de ani, din Limpeziş, care la începutul lunii a suferit un cumplit accident de circulaţie chiar în timp ce se afla pe zebră, a murit la un spital din Bucureşti. Două fetiţe au rămas acum fără