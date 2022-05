Incident grav în Prahova! Un bărbat a fost prins într-o bandă transportatoare, la balastieră 19.05.2022

19.05.2022 Incident grav în Prahova! Un bărbat a fost prins într-o bandă transportatoare, la balastieră Un bărbat din județul Prahova a fost rănit grav în timp ce lucra la o balastieră din Moara Nouă. Banda transportatoare l-a surprins pe acesta și i-a provocat răni grave. Care este starea de sănătate […] The post Incident grav în Prahova!



Incident grav în Prahova! Un bărbat a fost prins într-o bandă transportatoare, la balastieră

Un bărbat din județul Prahova a fost rănit grav în timp ce lucra la o balastieră din Moara Nouă. Banda transportatoare l-a surprins pe acesta și i-a provocat răni grave. Care este starea de sănătate […] The post Incident grav în Prahova! Un bărbat a fost prins într-o bandă transportatoare, la balastieră appeared first on Cancan.

Incident grav în Prahova! Un bărbat a fost prins într-o bandă transportatoare, la balastieră

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fără a ține cont de pandemie, 65.000 de oameni au fost pe „Wembley”, acolo unde Anglia a întâlnit Danemarca, în a doua semifinală de la Euro 2020. Britanicii au câștigat greu, după prelungiri, 2-1, și vor juca prima lor finală

Karina Maisha, fiica prezentatorului Mihai Gâdea a susţinut Bacalaureatul săptămâna trecută, iar luni a aflat rezultatele. Tatăl ei se declară mulţumit de reuşita adolescentei, care, potrivit lui, îşi va continua studiile în

Circulaţia rutieră între Mogoşoaia şi Otopeni se va desfăşura cu restricţii, etapizat, începând de vineri şi până la sfârşitul lunii septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Familia unui copilaş în vârstă de nici trei ani care a căzut, ieri, de la etajul IV al unui bloc din Rovinari, a trecut prin clipe de coşmar, pentru că nu a avut cine să-l transporte la un spital specializat din Craiova, din cauză că în tot

Renovarea locuinței poate deveni mai complicată decât construirea de la zero a unei case. Pentru a renova cât mai eficient și la un raport calitate preț cât mai bun ai nevoie de un plan de acțiune bine pus

Coreea de Nord ar fi refuzat vaccinul anticovid AstraZeneca, dozele fiind programate să ajungă în această ţară în cadrul operaţiunii internaţionale coordonate de OMS, COVAX. Motivul invocat vizează efectele secundare pe care l-ar avea

Fanii Angliei îi propun premierului Boris Johnson să extindă weekendul, decretând „Bank Holiday”. Fie pentru a sărbători pe plan național cu multă bere sau să uite de amarul eșecului din finală Englezii nu sunt superstițioși și se

Curtea de Apel București a declarat indezirabili pentru zece ani doi cetățeni apatrizi și a decis expulzarea lor de pe teritoriul României. Decizia a fost luată la sesizarea SRI care a alertat instanța că cei doi manifestă interes pentru

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Un bărbat care avea rate la bancă a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a răspuns la un mesaj pe Whatsapp. Discuția […] The post Bancul zilei | ”Acum

Cel puţin 14 rachete au lovit miercuri o bază aeriană a Statelor Unite şi a altor forţe internaţionale, iar doi oameni au fost răniți, a anunţat coaliţia condusă de SUA. Pe de altă parte, forţele conduse de kurzi din Siria au spus că au

Anglia este considerată la casele de pariuri ușor favorită în finala EURO 2020 pe care o va disputa contra Italiei, duminică de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra. Britanicii au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Danemarca, iar

Un grav accident rutier a avut loc, noaptea trecută,pe raza localităţii Gârdani, din judeţul Maramureş. O autoutilitară în care se aflau 5 bărbați a căzut de de pe o bandă a unui drum, pe care se construieşte un pod, într-un canal colector,

Starul de pe Tik Tok Lewini Newton a povestit, într-un video care s-a viralizat, că a fost nevoit să stea la un hotel în timp ce se afla într-o delegație și în loc de micul […] The post Imagini virale. Ce a putut să primească un star Tik

Spitalul Polaris Medical din Cluj, deschis în urmă cu şase ani, a încheiat 2020 cu afaceri de 8,2 mil. lei, în scădere semnificativă faţă de anul anterior, când compania raporta peste 18 mil. lei, din datele

Jose Mourinho a început munca la AS Roma și a pus ochii pe unul dintre jucătorii lui Mircea Lucescu. Fundașul stânga Vitaliy Mykolenko (22 de ani) a impresionat la EURO 2020, iar antrenorul portughez este interesat de serviciile lui, notează

Bulgarii, în incertitudine după alegerile legislative din aprilie, sunt chemaţi din nou la urne, duminică, ocazie cu care i-ar putea acorda victoria unui partid condus de un prezentator TV şi cântăreţ fără

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are

Un bărbat a fost salvat de pompieri deşi nu-şi dorea acest lucru. El s-a aruncat duminică, 11 iulie, în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la

Premiul de excelenţă Ion I. C. Brătianu a fost acordat vineri seara preşedintelui liberal, Ludovic Orban, iar Premiul de excelenţă Generaţia Altfel a revenit prim-ministrului Florin Cîţu, în cadrul

Un număr de 13 persoane au fost rănite, duminică, în oraşul austriac St. Florian, după ce o maşină a intrat în mulţime într-o piaţă. Cel puţin trei oameni au suferit răni grave, relatează AP, conform News.ro. Şoferul în vârstă de 87