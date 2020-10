Început de toamnă cu deficit temperat de lichiditate, dar cu presiuni pe cursul valutar. Septembrie, prima lună în care BNR nu a mai cumpărat titluri de stat de pe piaţa secundară după cinci luni de achiziţii 07.10.2020

07.10.2020 Început de toamnă cu deficit temperat de lichiditate, dar cu presiuni pe cursul valutar. Septembrie, prima lună în care BNR nu a mai cumpărat titluri de stat de pe piaţa secundară după cinci luni de achiziţii Deficitul de lichiditate a per­sistat pe piaţa bancară lo­cală, însă luna septembrie a adus o continuare a tem­pe­rării deficitului, vizibilă şi în lunile de vară, unele bănci care au rămas fără lei apelând la împrumuturi de la banca



Început de toamnă cu deficit temperat de lichiditate, dar cu presiuni pe cursul valutar. Septembrie, prima lună în care BNR nu a mai cumpărat titluri de stat de pe piaţa secundară după cinci luni de achiziţii

Deficitul de lichiditate a per­sistat pe piaţa bancară lo­cală, însă luna septembrie a adus o continuare a tem­pe­rării deficitului, vizibilă şi în lunile de vară, unele bănci care au rămas fără lei apelând la împrumuturi de la banca centrală atât prin operaţiuni repo bilaterale, cât şi prin credite de urgenţă de la BNR pe o zi, prin facilitatea Lombard.

Început de toamnă cu deficit temperat de lichiditate, dar cu presiuni pe cursul valutar. Septembrie, prima lună în care BNR nu a mai cumpărat titluri de stat de pe piaţa secundară după cinci luni de achiziţii

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Denis Crișan, legitimat la Academia de Fotbal U Cluj Luceafărul a fost desemnat cel mai bun jucător de fotbal din lume, în cadrul Campionatului Mondial al Copiilor, Danone Nations Cup, care s-a desfășurat în perioada 9-12 octombrie (a.c) la

Kylian Mbappé, 20 de ani și 306 zile, e cel mai tânăr jucător care depășește 15 goluri în Liga Campionilor, după hattrick-ul marcat în victoria cu Brugge, scor 5-0. Are 17 reușite, opt peste cât avea Messi la 20 de ani. Cum să nu te

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că toate propunerile USR sunt "neserioase" şi "neprofesioniste". "Propunerea (de a se renunţa la pensiile speciale - n.r.) mi se pare, ca

Premierul desemnat Ludovic Orban a anunţat, la 24 octombrie 2019, componenţa Cabinetului pe care îl va supune votului Parlamentului. Florin-Vasile Cîţu a fost propus ministru al

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, al cărui partid şi-a anunţat susţinerea pentru Guvernul Orban, afirmă, după prezentarea echipei guvernamentale, că ”se putea un pic mai bine”, reproşurile sale referindu-se la ”numărul scăzut al

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 517.928 fermieri, cu o sumă totală de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent. Din total, 561.958.064

China a devansat Franţa în cadrul clasamenului anual realizat de Banca Mondială cu privire la uşurinţa de a face afaceri, o evoluţie care evidenţiază trendul mai amplu prin care economiile aflate în curs de dezvoltare prind din urmă economiile

Sergio Ramos (33 de ani, fundaș central), căpitanul lui Real Madrid și al naționalei Spaniei, a făcut un truc pentru a plăti impozite mai mici pentru drepturile de imagine. Și Ramos are probleme cu Fiscul în Spania, anunță cotidianul madrilen

Preşedintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, este convins că alianţa de guvernare PSRM-ACUM este un permanentă şi nu temporară, aşa cum declarau anterior liderii Blocului

Marinova este una dintre cele mai sexy prezențe de pe Instagram. Frumosul model adoră să se fotografieze provocator și încinge imaginația fanilor, care îi dau mii de like-uri la fiecare postare. Unul dintre fanii superbei brunete este Costi

Bianca Andreescu, (19 ani, 4 WTA) se pregătește de startul Turneului Campioanelor, de la Shenzen, iar înainte s-a relaxat și s-a bucurat de timpul liber. Andreescu, jucătoare din Canada de origine română, a fost prezentă în urmă cu

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

În lumea întreagă există peste 46 milioane de milionari în dolari, iar cea mai mare parte dintre aceştia sunt americani, arată raportul Global Wealth 2019 realizat de banca elveţiană Credit

Sunt tot mai numeroase previziunile, în Europa şi în SUA, că într-un an sau doi ar veni peste noi o recesiune. Nu o criză, deci, fenomen ce se petrece de două ori sau de cel mult trei ori într-un secol, ci o

Transilvania Nuts, procesato­rul de miez de nucă controlat de Levente Bara şi Alexandru Chiric, a des­chis o nouă fabrică în localitatea Ciugud din judeţul Alba, unde va rea­liza nucă bio, batoane pe bază de fructe cu miez de nucă sau ulei de

Biogen, multinaţionala americană din domeniul biotehnologiei încearcă să introducă medicamentul Aducanumab ca tratament împotriva Alzeheimerului, dar mai are nevoie de acordul autorităţilor americane. Eforturile americanilor sunt un motiv în

Control a fost lansat la sfârşitul lunii august a acestui an, însă cum ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată în zona de tech, am reuşit să îl joc abia acum, la sfârşit de octombrie. Mă bucur însă că am făcut-o pentru că am

Duminică, 27 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 15.825 de castiguri în valoare totală de 1.326.501,64

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 26/27 octombrie 2019, România revine la Timpul Legal Român, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. În fiecare an, în luna octombrie are loc schimbarea orei, prin

Prodlacta (simbol bursier PRAE), unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa lactatelor, şi-a majorat capitalul social cu un număr de 4.840.077 de acţiuni având valoarea nominală de 1,10 lei, de la 57,4 mil. lei până la 62,7 mil.