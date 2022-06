Începe picajul! România alunecă în clasamentul FIFA după rezultatele horror din Nations League: ne apropiem de cel mai slab loc all-time! 16.06.2022

După rezultatele extrem de slabe din Liga Națiunilor, România va pierde 6 locuri în clasamentul mondial, urmând să ocupe poziția 54, față de 48, pe care se afla înaintea începerii acestei competiții. Înainte de debutul în Liga



După rezultatele extrem de slabe din Liga Națiunilor, România va pierde 6 locuri în clasamentul mondial, urmând să ocupe poziția 54, față de 48, pe care se afla înaintea începerii acestei competiții. Înainte de debutul în Liga Națiunilor, România ocupa locul 48 în clasamentul FIFA, fiind cel mai bine clasată în această ierarhie față de adversarele din grupă, Muntenegru (70), Bosnia-Herțegovina (59) și Finlanda (57). ...

