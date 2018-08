Începe Exatlon România sezonul 2. Află totul despre concurs 29.08.2018

Unul dintre cele mai de succes concursuri din istoria televiziunii se pregătește de o nouă tură! Exatlon România Sezon 2 și-a stabilit deja noii concurenți și anunță probe mult mai dificile decât în primul sezon! „Exatlon”, sezonul 2, începe miercuri, 29 august, la ora19:30, și urmează să fie difuzat 5 zile pe săptămâna, de miercuri […] The post Începe Exatlon România sezonul 2. Află totul despre concurs appeared first on Cancan.ro.

Botezul este „vaccinul“ împotriva Sfântului Duh, împotriva gândirii religioase, a reflecţiei metafizice. Prin botez – această diabolică invenţie, datată istoric, care a avut la acel moment motivele ei „geopolitice“ – omul este

Grupurile aflate la cel mai mare risc sunt lăsate în urmă în lupta de eliminare a hepatitei C, la nivel european, rezultă din sondajul Hep-CORE 2018 cu privire la eliminarea acestui virus în Europa, publicat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor

Uniunea Europeana a introdus pe lista neagra a sanctiunilor sase companii din Rusia care au participat la constructia podului din Crimeea, actiune care, in opinia Bruxelles-ului, "reprezinta un atentat la

Partidul Naţional Liberal a stabilit în şedinţa Biroului Executiv criteriile de eligibilitate, calendarul şi procedura de alegere a candidaţilor pentru alegerile europarlamentare din 2019. Candidaţii

Fostul procuror Mircea Negulescu a cerut marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să-i fie revocată măsura controlului judiciar, susţinând că i-a fost încălcat dreptul

Doar preşedintele rus Vladimir Putin s-ar bucura de absenţa unui acord cu Uniunea Europeană cu privire la Brexit, a apreciat marţi noul ministru de externe britanic

Cristina Ferreira, prezentatoare la un post tv portughez, are 40 de ani, dar e la fel de sclipitoare ca la 20. A fost măritată cu un fost jucător de fotbal, António Casinhas, acum președintele clubului Atlético Clube da Malveira, și e

Ultimul "bastion" românesc, singura echipă care se bazează exclusiv pe handbaliste autohtone, este HC Zalău. "Proiectul 100% românesc" de la Brașov a dispărut. Clujul și Slatina, echipă fără "straniere" până acum, au

Primul bărbat din viața Valentinei Pelinel a fost Dorin Drăgan, pe care blonda l-a cunoscut când avea 16 ani și jumătate. Cei doi s-au cunoscut pe aeroport, iar Dorin Drăgan i-a fost impresar în America. Relația lor a durat doar trei ani și

Caz șocant la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuro psihiatrică din Talmaciu, transmis de reprezentanții Serviciului de Ambulanță Sibiu. Atenţie, detaliile sunt şocante şi vă pot afecta emoţional! Citește mai

Apa de argint este o suspensie de apa cu ioni de argint. Este dovedit stiintific ca argintul are capacitatea de a distruge peste 650 de categorii de microorganisme patogene, virusuri, bacterii, fungi si paraziti. Citește mai

Parchetul General a respins cererea formulată de fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea de recuzare a procurorului Elena Iordache, care instrumentează dosarul în care acesta este acuzat, scrie mediafax.ro. Citește mai

Această legumă are calităţi vindecătoare incontestabile, fiind folosită cu succes în dieta a peste o sută de afecţiuni. Citește mai

Rectificarea bugetară, prima din acest an, a intrat pe ultima sută de metri. Guvernanții se laudă că va fi o rectificare pozitivă, ceea ce înseamnă că toată lumea va primi mai mulți bani, nu vor fi tăieri de bugete. Care este costul?

Surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene au declarat că un individ s-a aruncat în aer, în cursul zilei de marți, pe un stadion din estul Belgiei, potrivit

Festivalul Untold se desfăşoară în Cluj-Napoca în perioada 2-5 august, interval în care sunt aşteptate la concerte peste 350.000 de

Patru surori au fost spulberate de un şofer de 20 de ani, în timp ce se aflau pe trotuar, în faţa sediului Poliţiei Rutiere din Oradea. Accidentul s-a petrecut sâmbătă, 28 iulie, după ce şoferul a pierdut controlul maşinii şi a intrat pe

Meteorologii au prelungit din nou, marţi, avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică accentuată şi cantităţi de apă însemnate, fiind vizate judeţele din Transilvania, Banat, Crişana şi local din Maramureş, Oltenia şi Muntenia.

Asociaţia SINAPTICA organizează în comuna mehedinţeană Isverna, în perioada 26 iulie – 4 august, tabăra "Voluntariat pentru cultură" din cadrul proiectului cultural "Centru de resurse pentru patrimoniul imaterial". Voluntarii prezenţi la

Campania "Fără Penali în funcţii publice" a strâns până în prezent 450.000 de semnături şi va continua în următoarele două săptămâni cu o caravană care va parcurge 12 judeţe pentru atingerea ţintei