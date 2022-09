Începe a doua rundă din Liga Campionilor la handbal masculin. Casele de pariuri o dau favorită pe echipa adversară GOG Handbol în partida contra celor de la Dinamo 22.09.2022

Al doilea meci disputat de Dinamo în grupele Ligii Camionilor la handbal masculin va fi împotriva celor de la GOG Handbold. Partida se va juca joi, de la ora 19:45.

Carmen de la Sălciua s-a împăcat cu Cosmin Isăilă?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, după ce artista a dezvăluit că se află într-o nouă relație. După divorțul de Culiță Sterp, Carmen de […] The post Carmen de la

Fitch, cea mai mare agenţie de rating, a reconfirmat ratingul de ţară al României. Decizia reprezintă un semnal pentru România, a spus ministrul de Finanțe, Dan Vîlceanu. Agenţia de rating Fitch

Marţi, 26 octombrie 2021, la Bursa de la Bucureşti începe tranzacţionarea primei emisiunii de obligaţiuni a BRK Financial Group (BRK) pe piaţa reglementată sub simbolul bursier

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu (76 de ani), a câștigat meciul cu Dnipro-1, scor 2-0, și are un avans de 3 puncte față de Șahtior, după 12 etape. Trupa lui Mircea Lucescu și-a făcut treaba la Kiev, în compania locului 4,

Vremea se răceşte accentuat, iar în mai multe regiuni apare burniţa. Meteorologii anunţă temperaturi scăzute, sub normalul perioadei toată săpătămâna, aduse de un val de aer

Majoritatea dintre noi suntem înscriși în sistemul public de pensii, pentru care cotizăm atâta timp cât suntem angajați. Adică pentru a avea o pensie de stat și pentru care plătim din salariu contribuții la

Coreea de Nord dă semnale că se fac pregătiri în vederea asigurării unui înlocuitor pentru Kim Jong-un, relatează Business

Ca să câștige la Ploiești, cu Chindia (1-0), CS Universitatea Craiova coborât la „munca de jos”. În precedentele două ediții de campionat, din postura de candidată la titlu, Universitatea a întâlnit-o de patru ori pe Chindia. A câștigat

Compania Moderna a anunţat luni, 25 octombrie, că vaccinul său anti-COVID a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani, iar în curând va transmite datele

Săptămâna trecută, exact aici, vorbeam despre „Null” Gunnar Solskjaer, despre timpul pe care l-a petrecut el pe banca lui United fără să producă nimic. Astăzi, fără să insist prea tare, căci ceea ce am scris atunci despre jocul lui

Moderna Inc a anunţat, luni, că vaccinul său anti-COVID-19 a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani. Moderna a […] The post Moderna anunţă că

Schimbarea de sezon aduce cu ea condiţii meteorologice instabile, cu schimbări bruşte ale temperaturii şi chiar ale stării de spirit. Acestea pot avea un impact negativ şi asupra organismului

Ministerul Sănătății a anunțat, luni, semnarea unui contract pentru livrarea a 10.000 de doze de anticorpi monoclonali în România. Contractulul a fost semnat cu firma producătoare. Firma va

Orange, liderul pieţei locale de telecom, a lansat noi oferte comerciale pentru abonamentul său de telefonie mobilă YOXO, care poate fi contractat 100%

Liverpool a umilit-o pe Manchester United, scor 5-0, în derby-ul etapei #9 din Premier League. Ole Gunnar Solskjaer (48 de ani), antrenorul „diavolilor”, nu mai e dorit de vestiar, iar favorit să-l înlocuiască este italianul Antonio Conte

Raport dur făcut de administratorul judiciar împotriva acționariatului spaniol, condus de Pablo Cortacero. Oamenii lui Răzvan Zăvăleanu au explicat în 986 de pagini mecanismele prin care ibericii au crescut în 10 luni deficitul clubului de la 3,9

Cosmin și Eliza formează un cuplu încă din 2009, iar actorul a povestit de nenumărate ori despre felul în care cei doi s-au cunoscut. Cei doi sunt cunoscuți pentru experiența lor din cadrul emisiunii Asia […] The post Eliza Natanticu,

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea lui Leonard Orban, fratele lui Ludovic Orban, din funcţia de consilier prezidenţial, la cerere, urmând a se pensiona, informează Administraţia

O familie, formată din șapte români, a fost oprita de un echipaj de poliție de frontieră. Românii s-au ales cu o amendă de ordinul miilor de euro, după ce nu au putut prezenta nici formularul de înregistrare a

InStat a publicat cifrele etapei a 13-a din Liga 1, încheiată luni cu meciul CFR Cluj – Sepsi, 2-0. CS Universitatea Craiova, formație care a câștigat în deplasare contra Chindiei Târgoviște (1-0), a fost vedeta etapei. Formația lui Laurențiu