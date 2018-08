Incendiul de la Palatul Episcopal Oradea. Decizia luată de Episcopia Greco-Catolică 27.08.2018

Episcopia Greco-Catolică de Oradea a deschis conturi speciale pentru reconstruirea Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, la Banca Transilvania. Potrivit unui comunicat al episcopiei, cei care vor să facă donaţii au la dispoziţie următoarele conturi: EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA, IBAN: EURO – RO78BTRLEURCRT0463151401; RON – RO31BTRLRONCRT0463151401; USD – RO82BTRLUSDCRT0463151401, SWIFT: BTRLRO22, Banca Transilvania.

