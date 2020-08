Incendiul de la Axintele a pârjolit 5 hectare. Focul nu a fost stins nici după 30 de ore de intervenţie 09.08.2020

09.08.2020 Incendiul de la Axintele a pârjolit 5 hectare. Focul nu a fost stins nici după 30 de ore de intervenţie De două zile, pompieri din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi se chinuie să stingă un incendiu uriaş care a cuprins o suprafaţă de 5 hectare. La Axintele arde o impresionantă rezervă de



De două zile, pompieri din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi se chinuie să stingă un incendiu uriaş care a cuprins o suprafaţă de 5 hectare. La Axintele arde o impresionantă rezervă de furaje.

