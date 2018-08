Incendiu puternic la Botoşani: O fabrică de cauciuc a fost distrusă 19.08.2018

19.08.2018 Incendiu puternic la Botoşani: O fabrică de cauciuc a fost distrusă O fabrică de cauciuc din municipiului Botoșani a fost distrusă, duminică dimineața, din cauza unui incendiu puternic, la sosirea pompierilor întreg imobilul fiind cuprins de flăcări, potrivit Mediafax. Conform Inspectoratului pentru Situații de



Incendiu puternic la Botoşani: O fabrică de cauciuc a fost distrusă

O fabrică de cauciuc din municipiului Botoșani a fost distrusă, duminică dimineața, din cauza unui incendiu puternic, la sosirea pompierilor întreg imobilul fiind cuprins de flăcări, potrivit Mediafax. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, incendiul a izbucnit din interiorul fabricii de cauciuc și a cuprins rapid întregul imobil. La fața locului au fost trimise […] The post Incendiu puternic la Botoşani: O fabrică de cauciuc a fost distrusă appeared first on Cancan.ro.

