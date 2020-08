Incendiu puternic în Olt. Ard patru case în comuna Strejeşti 06.08.2020

06.08.2020 Incendiu puternic în Olt. Ard patru case în comuna Strejeşti Mai multe echipaje de pompieri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt intervin în după-amiaza zilei de joi la stingerea unui incendiu produs în comuna Strejești. O casă a fost cuprinsă de flăcări, însă focul s-a extins și la



Incendiu puternic în Olt. Ard patru case în comuna Strejeşti

Mai multe echipaje de pompieri ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt intervin în după-amiaza zilei de joi la stingerea unui incendiu produs în comuna Strejești. O casă a fost cuprinsă de flăcări, însă focul s-a extins și la alte gospodării din apropiere. Potrivit primelor informații, salvatorii acționează la fața locului cu patru autospeciale de […] The post Incendiu puternic în Olt. Ard patru case în comuna Strejeşti appeared first on Cancan.ro.

Incendiu puternic în Olt. Ard patru case în comuna Strejeşti

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sarcom are o singură fabrică, în localitatea Mihăeşti din judeţul Vâlcea, alături de patru puncte de lucru, în Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca şi Constanţa, unde desfăşoară activitate de distribuţie şi depozitare, şi un magazin

Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri că a cerut un raport referitor la procedura urmată în cazul fetei dispărute la Caracal şi a precizat că dacă se dovedeşte că au fost întârzieri

Mii de manifestanţi s-au adunat vineri pe aeroportul din Hong Kong pentru a-i sensibiliza pe călători faţă de mişcarea de protest care agită acest teritoriu, înainte de un nou weekend de demonstraţii,

Kira Hagi a primit un rol principal în pelicula „Între chin şi amin”, un film tulburător despre ceea ce a însemnat Experimentul Piteşti. Lansarea va avea loc la București, la Cinema PRO. Premiera de gală va avea loc pe

În România sunt multe locuri superbe prea puţin sau deloc ştiute, nepromovate sau mai puţin promovate. Unele dintre ele întrec ca frumuseţe locuri deja consacrate, a căror faimă a depăşit graniţele ţării. Aşa este şi zona Vaideeni,

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că în ultimii cinci ani în Uniunea Europeană s-au comis greşeli "fatale", menţionând

Românii din străinătate se pot înregistra de duminică pentru votul prin corespondenţă sau pentru votul în secţii mai aproape de domiciliul sau reşedinţa lor, la alegerile prezidenţiale, anunţă AEP. Înscrierile încep la 12.00, ora

Alex Chipciu, 30 de ani, va pleca în această vară de la Anderlecht și ar putea reveni la FCSB. FCSB este în căutarea unui fundaș dreapta, post pe care ar putea evolua Chipciu. Jucătorul nu este pe placul antrenorului Vincent Kompany,

Peste 80 de candidaţi au fost admişi cu media 10 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, cei mai mulţi dintre ei, 33, au intrat la Informatică în limba engleză, transmite corespondentul

Grupul suedez Medicover, prezent în România cu divizia medicală Medicover şi cu cea de laboratoare Synevo, a raportat afaceri de 59,3 milioane de euro în primele şase luni din 2019, echivalentul unei creşteri 40,5% comparativ cu perioada similară

În timp ce STS şi alte instituţii ale statului se plâng că nu pot localiza un utilizator de telefon nici dacă sună la 112, pe platformele de comerţ online, cartele SIM de la diverşi operatori se vând

Un meci de Cupa României din Sălaj a fost condus la centru de către doi arbitri, pentru că cel de-al treilea nu s-a prezentat la acea întâlnire. CS Hida şi AS Creaca Jac, două echipe din Liga 5 din Sălaj, au jucat duminică

Preşedintele SUA, Donald Trump, vrea să iniţieze retragerea trupelor americane din Afganistan înaintea scrutinului prezidenţial din anul 2020, a declarat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, informează site-ul cotidianului Le

Formaţia din „Ştefan cel Mare“ ocupă ultimul loc în Liga I, fără puncte, fără gol marcat şi fără antrenor principal. Şi nici nu se ştie când şi cum se va lămuri situaţia băncii

Primele produse cosmetice sub marca Perluo au fost introduse pe piaţă în urmă cu două luni, după o investiţie de 50.000 de euro, în utilaje, teste, reţete, materie primă, ambalaje, etichete şi designul

Trei hunedoreni care au atacat cu un bâtele şi cu un topor poliţiştii şi jandarmii care le-au cerut să întrerupă petrecerea din faţa blocului pentru asistaţi social au scăpat de

Horoscop Berbec. Odihna de care ai azi parte e binevenită, pentru că îţi oferă starea perfectă pentru a te detaşa de toate. Ai mai mult timp pentru tine însuţi, pentru a analiza pe îndelete ceea

Producătorul sârb se fibre pentru industria textilelor Eurofiber, deţinut de China Prosperity Industrial Corporation cu sediul în Hong Kong, intenţionează să deschidă încă două fabrici în Cuprija, Serbia, potrivit

Capul unei reţele de contrabandă cu ţigări condamnat în lipsă în România a fost capturat recent la Galaţi. Bărbatul a vrut să reintre în ţară crezând în mod eronat că pedeapsa privativă cu libertatea i s-a

Preşedinţii federaţiilor studenţeşti naţionale s-au întâlnit miercuri dimineaţa cu o delegaţie a Ministerului Educaţiei Naţionale condusă de Ecaterina Andronescu pentru a discuta propunerile studenţilor ce urmează să fie ataşate în