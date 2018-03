INCENDIU la un OBIECTIV STRATEGIC. Intervenţie de URGENŢĂ a ISU 14.03.2018

14.03.2018 INCENDIU la un OBIECTIV STRATEGIC. Intervenţie de URGENŢĂ a ISU Un incendiu a izbucnit la un obiectiv strategic din judeţul Gorj.Pompierii ISU intervin la Termocentrala Turceni unde sunt degajări mari de



INCENDIU la un OBIECTIV STRATEGIC. Intervenţie de URGENŢĂ a ISU

Un incendiu a izbucnit la un obiectiv strategic din judeţul Gorj.Pompierii ISU intervin la Termocentrala Turceni unde sunt degajări mari de fum.

INCENDIU la un OBIECTIV STRATEGIC. Intervenţie de URGENŢĂ a ISU

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Consumul regulat de suc de patrunjel prospat ajuta la oxigenarea tesuturilor si stimuleaza functia glandelor suprarenale si tiroida. Citește mai

In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Citește mai

România şi Bulgaria nu au ce căuta în zona euro, a afirmat ministrul de Finanţe din landul Bavaria, Markus

Poliţiştii Locali din Craiova cu atribuţii în domeniul circulaţiei au de acum camere miniaturale care înregistrează audio şi video toate acţiunile desfăşurate de

Un avion Boeing 777-222 al companiei United Airlines a fost nevoit să aterizeze de urgenţă după ce motorul a început să se dezintegreze în timpul zborului, trasmite The

Peste 40 de angajatori au fost verificaţi de inspectorii de muncă, în perioada 5 – 9 februarie, pentru neregulile descoperite fiind aplicate amenzi în valoare de 50.000 de

Piaţa muncii în 2018 vine cu o serie de schimbări faţă de anul 2017: specialiştii în recrutare caută mai mult tineri aflaţi la început de carieră şi nu candidaţi cu experienţă în câmpul muncii, aşa cum procedau anul

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri că ANAF cheltuie prea mult cu trimiterea înştiinţărilor prin Poştă, înştiinţări pe care oricum mulţi contribuabili nu se duc să şi le ridice, motiv pentru care va prezenta

Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ, face obiectul unui nou dosar al DNA. Procurorii îl acuză pe şeful Consiliului Judeţean Neamţ de fapte de corupţie din perioada în care acesta era

Românii care au completat şi depus deja la ANAF Formularul 600 pot depune o declaraţie specială prin care Fiscul să le poată returna contribuţiile deja plătite, a spus miercuri ministrul Ffinanţelor, Eugen

Un deţinut care a planificat o evadare spectaculoasă dintr-o închisoare din Peru, prin schimbarea locului cu fratele său geamăn venit să-l viziteze, a fost recapturat, scrie The Guardian. Arestarea

Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, revocarea detaşării celor doi poliţişti care apar în înregistrările care privesc activitatea DNA - Serviciul

Traficul rutier este îngreunat, miercuri după-amiază, pe DN 1A, în zona Izvoarele-Măneciu, din cauza ninsorii abundente, la faţa locului acţionându-se cu utilaje

Cele mai multe organizaţii se simt pregătite pentru un viitor descentralizat, fără emisii de carbon şi digitalizat, însă o mare parte dintre ele nu iau măsurile necesare pentru a integra şi a

Cel puţin trei persoane au fost rănite în urma unui incident armat produs miercuri în apropierea sediului Agenţiei pentru Siguranţă Naţională (NSA) din Statele Unite, relatează posturile de televiziune WBA şi

Claudia Pavel este atacată din toate părţile pentru „apropierea” faţă de Cătălin Cazacu, lucru care s-a putut observa la competiţia Exatlon, de unde bruneta a fost eliminată recent. Iubita lui Cătălin Cazacu susţine şi ea că artista

Jucătoarea de tenis Eugenie Bouchard este protagonista unui pictorial incendiar care a aprins imaginaţia bărbaţilor. Citește mai

Nicolae Dică a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va trebui să facă "un joc defensiv perfect" pentru a o bloca pe Lazio Roma în meciul direct de joi, programat pe Arena Naţională,

Ministrul bavarez de Finanţe, Markus Söder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor "ţări precum Bulgaria şi România" în zona euro, relatează agenţia Reuters şi de publicaţia

Dacă eşti student, masterand sau doctorand al unei instituţii de învăţământ cu profil economic, financiar-bancar sau de afaceri, poţi participa la un stagiu practic de patru săptămâni la banca centrală a