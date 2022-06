Incendiu la un depozit de hârtie igienică din Ilfov. Au intervenit mai multe echipaje de pompieri 19.06.2022

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la o hală unde sunt depozitate role de hârtie igienică, din comuna ilfoveană 1 Decembrie, în zona Prelungirea Oituz. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere cu apă și au reușit să-l stingă după mai bine de o oră de intervenție, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă […]

