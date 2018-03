Incendiu la Monaco Tower din Berceni! Pompierii se luptă cu flăcările 17.03.2018

17.03.2018 Incendiu la Monaco Tower din Berceni! Pompierii se luptă cu flăcările A izbucnit un incendiu la Monaco Tower, situat pe șoseaua Berceni, sâmbătă după-amiaziă (17 martie). Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări mari de fum. S-a intervenit pentru localizarea incendiului și evacuarea locatarilor



A izbucnit un incendiu la Monaco Tower, situat pe șoseaua Berceni, sâmbătă după-amiaziă (17 martie). Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări mari de fum. S-a intervenit pentru localizarea incendiului și evacuarea locatarilor blocului. UPDATE 14:08: Incendiul a fost stins. Din fericire, nu au fost victime. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență […] The post Incendiu la Monaco Tower din Berceni! Pompierii se luptă cu flăcările appeared first on Cancan.ro.

