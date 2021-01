Incendiu la cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume! Care sunt pagubele înregistrate 22.01.2021

22.01.2021 Incendiu la cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume! Care sunt pagubele înregistrate Un incendiu puternic a izbucnit azi la Serum Institute din India (SII), cel mai mare producător de vaccinuri din lume. În urma dezastrului cinci oameni și-au pierdut viața. Canalele de televiziune indiene au arătat imagini […] The post



Incendiu la cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume! Care sunt pagubele înregistrate

Un incendiu puternic a izbucnit azi la Serum Institute din India (SII), cel mai mare producător de vaccinuri din lume. În urma dezastrului cinci oameni și-au pierdut viața. Canalele de televiziune indiene au arătat imagini […] The post Incendiu la cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume! Care sunt pagubele înregistrate appeared first on Cancan.ro.

Incendiu la cea mai mare fabrică de vaccinuri din lume! Care sunt pagubele înregistrate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un turist român s-a băgat singur în carantină, după o excursie la Hong Kong, unde erau anunţate trei cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Bărbatul a fost surprins să constate că pe Aeroportul Otopeni nu există niciun control medical pentru

Un cutremur puternic a avut loc duminica dimineata in Mexic. Seismul s-a produs la ora 5:30 a Romaniei si a avut 5,9 grade pe scara

După ce Academia Americană de Film a anunțat că la petrecerea post-Oscar de anul acesta vedetele vor fi așteptate cu un meniu 70% vegetarian, Wolfgang Puck, celebrul chef care se ocupă de 26 de ani de preparatele servite starurilor, a dezvăluit

Un incident violent a avut loc viseră seară în municipiul Drobeta Turnu Severin. Un tânăr de 35 de ani a fost înjunghiat de un alt bărbat de 30 de ani, ambii din Turnu

Un test psihologic rapid, dar extrem de solicitant, care îți va dezvălui cele mai ascunse trăsături de

Vremea 10 februarie - 9 martie 2020. Meteorologii de la ANM au emis Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 10 februarie - 9 martie 2020. METEO

Austriacul Andreas Elsner, care a preluat în toamna anului 2018 poziţia de director executiv marketing rezidenţial şi vânzări naţionale în cadrul Telekom România, şi-a întărit, într-un interviu exclusiv pentru ZF, reputaţia de a face

Totul pare că se domolește în scandalul momentului. În timp ce Daniela Crudu primește îngrijiri medicale, iubitul s-a plimbat cu polițiștii dintr-un loc în altul. Sora Danielei Crudu a făcut primele declarații în acest caz pentru Spynews.ro.

România va juca împotriva Islandei, în deplasare, în barajul pentru EURO 2020. Specialistul islandez care se ocupă de suprafața de joc pe stadionul „Laugardalsvöllur” spune: „Gazonul e departe de a fi frumos, încă e umed, puțin înghețat

Preşedintele USR, Dan Barna, crede că miza este ca România să aibă alegeri anticipate altfel este aruncat un an la gunoi, iar ţara noastră nu va avea parte în acest an de o guvernare reală. Barna a mai spus că premierul Ludovic Orban a refuzat

CFR Călători continuă suplimentarea locurilor în trenuri și va aplica acest sistem săptămână de săptămână pentru a majora încasările companiei, anunță duminică Dan Costescu, noul director al CFR Călători, potrivit Mediafax. În

Noi detalii ies la iveală despre apariția coronavirusului, care face tot mai multe victime. Un medic din Wuhan ar fi descoperit primele cazuri ale focarului încă din luna decembrie 2019. Alarmat, a încercat să își avertizeze colegii, dar oamenii

Un accident în care au fost implicate o ambulanţă, un autobuz STB şi un autoturism a avut loc, luni, pe şoseaua Alexandriei, în zona Bragadiru, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţi ai

Peste 500.000 de oameni îl urmăresc pe Marian Godină pe reţeaua de socializare Facebook, mulţi dintre ei rezonând cu ideile fostului poliţist de la Brigada Rutieră, actualmente poliţist „mascat” în Serviciul de Acţiuni Speciale (SAS),

Potrivit unor documente obţinute de The Washington Post citat de Fox 2 Serviciile Secrete ar fi plătit şi 650 de dolari pe noapte cazarea la proprietăţile lui Donald Trump, deşi surse apropiate administraţiei Trump susţin că tarifele ar fi unele

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni şef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale şi parlamentare de Biroul Executiv al partidului. "Biroul Executiv al PNL m-a votat în calitate de

Dinamo a anunțat azi că l-a vândut pe fundașul dreapta Laurențiu Corbu (26 de ani) la Chindia Târgoviște. Decizia „câinilor” poate fi una neinspirată, în contextul în care echipa roș-albă are probleme în apărere înainte de

Daniel Moroşan, un tânăr recent liberat din închisoare în baza recursului compensatoriu, a fost arestat din nou în cursul zilei de 10 februarie sub acuzaţia de tentativă de omor. Bărbatul este acuzat că a încercat să omoare un bodyguard

Afacerile din sectorul de tehnologie din România, de la cercetare-dezvoltare în inginerie, la echipamente automatizate şi software, vor atinge în acest an nivelul de 55 de miliarde de lei, cifră mai mult

După ce a apărut informația că Raed Arafat ar putea fi propuns pentru funcția de premier, în urma căderii Guvernului Orban, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență a