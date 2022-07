Incendiile, inamicul numărul unu pentru industria asigurărilor 21.07.2022

21.07.2022 Incendiile, inamicul numărul unu pentru industria asigurărilor Companiile de asigurări au plătit circa 48 de milioane de euro în fiecare zi, timp de cinci ani, pentru a acoperi pagubele provocate de diverse incidente, ceea ce ridică valoarea despăgubirilor la 88,7 miliarde de



Incendiile, inamicul numărul unu pentru industria asigurărilor

Companiile de asigurări au plătit circa 48 de milioane de euro în fiecare zi, timp de cinci ani, pentru a acoperi pagubele provocate de diverse incidente, ceea ce ridică valoarea despăgubirilor la 88,7 miliarde de euro.

Incendiile, inamicul numărul unu pentru industria asigurărilor

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii prahoveni fac cercetări după ce o femeie din Vălenii de Munte a sunat la 112 pentru a anunţa că fetiţa ei, în vârstă de trei luni, nu mai respiră. Bebeluşul a fost declarat decedat, iar primele date arată că nu avea urme

Pe 3 septembrie 2021, OMV Petrom, cea mai mare companie listată la Bursa de la Bucureşti în termeni de capitalizare, aniversează 20 de ani de la intrarea în ringul de tranzacţionare, perioadă de timp în care valoarea sa de piaţă a urcat de la

Islanda - România, meci din a 4-a rundă a preliminariilor Campionatului Mondial, se dispută joi, 2 septembrie, de la ora 21:45. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Theodor Jumătate, șeful

Fostul deputat liberal Lucian Ciubotaru şi medicul legist Marcel Bădără se înţeleseseră să falsifice un buletin de analiză toxicologică ca să scape un cunoscut al fostului parlamentar de inculparea într-un dosar penal, potrivit

Daniela Covăcescu, cu peste 20 de ani de experienţă în domeniul financiar-bancar şi asigurări, a fost recrutată de Allianz-Ţiriac Asigurări pentru funcţia de director de operaţiuni (Chief Operating Officer -

Mai puțin de 11.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doză sau rapel, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în

Mijlocașul român în vârstă de 32 de ani și întrerupt colaborarea cu echipa Damac din Zona Golfului, după doar câteva luni de la semnarea

Grupul a fost fondat în urmă cu circa 30 de ani de fraţii Adrian şi Corneliu Bodea, având acum o pre­zen­ţă inter­naţională în ţări precum Elveţia, SUA şi

Prima zi a toamnei a adus prima ninsoare la munte. În masivul Bucegi, la vârful Coștila, a viscolit mai bine de un sfert de

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, vineri, la 1.103.198 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.520 de noi îmbolnăviri din 43.295 de teste efectuate. În acelaşi timp au

În pelicula Minority Report, adaptarea cinematografică a romanului lui Philip K. Dick, Tom Cruise joacă rolul unui ofițer din cadrul unității „Pre-Crimă” a Poliției din Los Angeles. Folosind

SUPRA: Fitness model, cu trup tras prin inel TITLU: Alina are forme de invidiat ce zăpăcesc orice băiat https://www.instagram.com/alina_grace/ CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de

Logiscool, business activ în domeniul educaţiei, spe­cia­lizat în predarea programării pentru elevi cu vârste cu­prinse între 7 şi 17 ani, aşteaptă peste 10.000 de înscrieri la cursu­rile de programare în primul semestru al noului an

Cristian Tudor Popescu a arătat, la Digi24, că premierul Florin Cîţu se teme să nu fie înfrânt în competiţia din PNL de Ludovic Orban, ceea ce l-a determinat să declanşeze conflictul cu USR PLUS, prin revocarea lui Stelian Ion de la Ministerul

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a precizat, joi, că rata de vaccinare anti-COVID în rândul personalului din Învăţământ este de 60%. În plus, oficialul a anunţat că pe 8 septembrie, cu cinci zile înainte de începerea noului an şcolar,

Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 273 şi în judeţele Satu Mare - 83, Timiş - 77, Ilfov - 63 a informat, vineri, Grupul de

Golul 2 marcat de România împotriva Islandei a fost, dincolo de un contraatac de mare clasă pe traseul Camora - Ianis Hagi - Răzvan Marin - Stanciu, o carte câștigătoare a uneia dintre filosofiile pentru care Rădoi a fost criticat. Victoria

Loredana Chivu a ajuns din nou în mâinile medicilor. Blondina se pare că s-a simțit rău în ultimele zile, motiv pentru care a decis să meargă la spital pentru îngrijiri de specialitate. Fosta asistentă Tv […] The post Loredana Chivu, din

Deputatul social-democrat de Timiş, liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, este de părere că întregul Guvern ar trebui ”să plece”, nu doar premierul Florin Cîţu. Simonis a adpugat că moţiunea PSD este ”cea mai corectă” deoarece îi