Incendiile din Grecia au provocat pagube uriaşe apicultorilor. Peste 9.000 de stupi afectaţi 29.08.2021

29.08.2021 Incendiile din Grecia au provocat pagube uriaşe apicultorilor. Peste 9.000 de stupi afectaţi Va fi nevoie de cel puţin 30 de ani pentru ca pădurile din Grecia să-şi revină la felul în care erau înainte de incendiile din ultimele săptămâni care au provocat pagube uriaşe şi apicultorilor. Peste 9.000 de stupi au fost afectaţi, iar



Incendiile din Grecia au provocat pagube uriaşe apicultorilor. Peste 9.000 de stupi afectaţi

Va fi nevoie de cel puţin 30 de ani pentru ca pădurile din Grecia să-şi revină la felul în care erau înainte de incendiile din ultimele săptămâni care au provocat pagube uriaşe şi apicultorilor. Peste 9.000 de stupi au fost afectaţi, iar experţii au prezis o pierdere de 5.000 de tone de miere sau mai mult pe an.

Incendiile din Grecia au provocat pagube uriaşe apicultorilor. Peste 9.000 de stupi afectaţi

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Autonom Piatra-Neamţ, companie de închirieri autovehicule controlată de fraţii Marius şi Dan Ştefan, a încheiat primul semestru cu venituri din exploatare de 148 milioane de lei, minus 17,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în

CFR Cluj, campioana României, s-a calificat în grupele Europa League, după victoria clară cu finlandezii de la KuPS, scor 3-1. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, pare că a pus ochii pe un jucător de la KuPS, atacantul Rangel. Brazilianul a

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti are pe rol două cauze penale în legătură cu desfăşurarea alegerilor locale în sectorul 1 din Bucureşti. Una se referă la imaginile difuzate ieri, 30 septembrie, în care apar persoane căutând prin sacii cu

În Suedia au fost raportate joi 752 de noi cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilanţ zilnic al infectărilor după luna iunie, relatează Agerpres. Numărul cazurilor de COVID-19 consemnate în Suedia de la începutul

Candidatul PLDM la prezidenţiale, Tudor Deliu, s-a lansat în campania electorală. Acesta a fost însoţit de echipa partidului în satul său de baştină, Malcoci, din raionul Ialoveni, iar printre colegii care l-au susţinut a fost şi preşedintele

Ajuns la ediția cu numărul 15, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (9-15 noiembrie) invită regizorii și producătorii de film de animație din România și Republica Moldova să își

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai sexy prezențe din showbiz și chiar dacă acum nu mai este implicată în niciun proiect TV, aceasta este prezentă în mediul online, unde își ține la curent fanii, cu toate schimbările din viața ei. Zilele

Două grupuri de suporteri dinamovişti şi stelişti s-au strâns vineri în faţa stadionului Dinamo, unde Dinamo întâlneşte CSA Steaua din Liga 3. Jandarmii au intervenit, iar suporterii au intrat în conflict cu forţele de ordine. Doi jandarmi au

O instalaţie creată de elveţianul Dan Acher, cu ajutorul laserelor, proiectoarelor, maşinilor de fum şi a unui sistem de sonorizare ambiental, a atras numeroşi timişoreni în Piaţa

Un băiat în vârstă de 17 ani, infectat cu coronavirus, este internat la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu” din Capitală. Adolescentul se află în stare gravă, însă nu este intubat,

CS Universitatea Craiova a pierdut sâmbâtâ doi jucători, iar acum încearcă să facă transferuri ultima sută de metri. Cel mai nou nume pe lista oltenilor este Marko Dugandzic. După ce atacantul Elvir Koljic s-a accidentat grav în meciul cu Poli

Partida de dublu Andreea Mitu/ Patricia Ţig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6 (8), 6-4, din turul 1 al turneului care se joacă în aceste zile la Paris, este investigată de poliţia

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Rata ajustată sezonier a şomajului din UE a crescut pentru a cincea lună consecutiv, atingând 7,4% în august, potrivit datelor Eurostat, scrie

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo cu scorul de 3 - 2. Ultimul gol a fost înscris dintr-un penalty dictat foarte ușor de arbitrul Radu Petrescu. Dinamovistul Isma Lopez a jucat mingea, dar Dennis Man a reușit să

Alertă de coronavirus în una dintre cele mai controversate, dar și mediatizate familii din showbiz-ul românesc! Florin Pastramă și-ar fi pus apropiații în gardă, după ce mama lui a fost testată pozitiv la COVID-19. CANCAN.RO vă prezintă, în

Tenismena română, Simona Halep, principala favorită de la Roland Garros, recunoaște meritele adversarei sale, poloneza Iga Swiatek, cea care a eliminat-o din optimi. ''Ei îi revin toate

După ce au apărut informații că starea de sănătate a lui Donald Trump ar fi mult mai rea decât o descrie Casa Alba, președintele însuși a transmis, sâmbătă seara, un mesaj video de la Walter Reed, spitalul militar în care este internat de

Îmbătrânirea este inevitabilă. Cu toate acestea, nu vrem ca timpul să-și lase amprenta pe pielea noastră. Pete maronii, riduri, laba gâștii - aceste semne, care vin odată cu vârsta, pot fi contracarate

Ludovic Orban a primit rezultatul testului pentru coronavirus, după ce a intrat în contact cu o persoană confirmată pozitiv. Premierul și-a suspendat toate întânirile de astăzi și a solicitat luni dimineață efectuarea unui test pentru noul