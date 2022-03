Încă un oraş ucrainean a fost ocupat de ruşi. Mesajul transmis de autorităţile locale 05.03.2022

05.03.2022 Încă un oraş ucrainean a fost ocupat de ruşi. Mesajul transmis de autorităţile locale Guvernatorul regiunii Sumy a declarat că oraşul Trostianeţ a fost capturat şi ocupat. Mai mult, ruşii nu le permit medicilor să se ocupe de răniţi. Dmytro Zhyvytskyy a declarat că forţele ruse controlează unitatea de […] The post Încă



Încă un oraş ucrainean a fost ocupat de ruşi. Mesajul transmis de autorităţile locale

Guvernatorul regiunii Sumy a declarat că oraşul Trostianeţ a fost capturat şi ocupat. Mai mult, ruşii nu le permit medicilor să se ocupe de răniţi. Dmytro Zhyvytskyy a declarat că forţele ruse controlează unitatea de […] The post Încă un oraş ucrainean a fost ocupat de ruşi. Mesajul transmis de autorităţile locale appeared first on Cancan.

Încă un oraş ucrainean a fost ocupat de ruşi. Mesajul transmis de autorităţile locale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gheorghe Puşcaşu a investit circa 1 mil. euro în restaurarea unei clă­diri vechi din Sâmbăta de Jos, co­mu­­nă în judeţul Braşov, pe care a transformat-o într-o unitate de cazare sub numele de Hanul Brâncovenesc, fiind cea mai mare

Simona Halep va reveni pe teren, joi, în optimile primului turneu de pe zgură la care s-a înscris, în acest sezon. Constănţeanca de 29 de ani a evoluat ultima dată, la Miami Open, la data de 26

Netcity Telecom, compania care administrează Netcity - reţeaua subterană de fibră optică din Bucureşti - şi care este parte a grupului local E-INFRA, susţine că operatorii de comunicaţii au întârzieri semni­ficative în migrarea de la

În rândul persoanelor vaccinate, riscul de a face Covid-19 este unul extrem de scăzut, arată un nou studiu făcut la New York, relatează CNN. Din 417 angajați ai Universității Rockfeller care au fost vaccinați cu Pfizer sau Moderna, doar doi

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate în România 2.989 de cazuri noi de Covid şi 150 de decese la pacienţi confirmaţi cu noul

Unii mai ies, alții mai intră. Polonezul e mereu acolo, la mijlocul terenului, imun la schimbări. Prăbușirea managerială a clubului alb-roșu pare un proces mult mai lent decât prăbușirea strict fotbalistic. 0-1 cu UTA se adaugă unui șir lung

Situație DRAMATICĂ în India, acolo unde au fost raportate peste 2.000 de decese cauzate de infecția cu virusul SARS-CoV-2 şi 295.000 de noi infectări în ultimele 24 de ore. Acesta este uunul dintre cele mai grave bilanţuri zilnice din lume de la

Lista ţărilor pe care România le consideră cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată joi seară de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Persoanele care sosesc în România din aceste ţări, regiuni sau teritorii incluse în

Casa Artelor Dinu Lipatti vă invită la o nouă Ediție Online a Programului „Zilele Multiculturalității” de Ziua Shakespeare, sâmbătă, 24 aprilie, orele 19:00, pe pagina de Facebook a instituţiei.

Ministerul Energiei vrea să finalizeze, în acest an, Centrala de la Iernut, a anunţat, joi, ministrul Virgil Popescu, prcizând că, dacă acest lucru nu se va putea face cu ajutorul consorţiului care a câştigat licitaţia în 2016, va fi făcut

Un incendiu de proporţii, cu degajări mari de fum toxic, a izbucnit miercuri, la un centru de colectare a fierului vechi din Simeria. Din cauza cantității mari de fum degajată în atmosferă, Garda de Mediu a fost alertată pentru a măsura gradul

Victor Căpitanu şi Andrei Diaco­nescu, fondatorii dezvoltato­rului imobiliar One United Properties, care pregăteşte listarea la bursa de la Bucureşti prin BRK Financial Group, analizează dacă vor face o vânzare de acţiuni sau o majorare de

Alexandra Stan a anunțat printr-un video că cineva i-a furat contul de Instagram, fiindu-i schimbată parola, cât și toate datele de acces. Artista era în drum spre Constanța și a vrut să posteze un video […] The post Alexandra Stan,

Cristiano Ronaldo, 36 de ani, plecat de la Manchester United la Real Madrid în 2009, pentru 94 de milioane de euro, nu se simte bine la Juventus, unde a ajuns în 2018, și s-ar putea reîntâlni cu fostul său coleg Solskjaer pe „Old

Cei mai mari investitori ai bursei de la Bucureşti, adică fondurile de pensii private Pilon II, au încheiat T1/2021 la o valoare record a activelor, respectiv 80,2 miliarde de lei, în creştere cu 5 mld. lei de la începutul anului, pe fondul

Lucrurile sunt tot mai clare la Iași. Se „sapă” puternic la retrogradarea lui Poli. Culmea, din interior! După frecușurile de la nivelul conducerii clubului, soldate cu trecerea președintelui Ciprian Paraschiv pe linie moartă, primarul

Jador a ajuns astăzi în România, după ce a părăsit „Survivor România”, din cauza problemelor de sănătate. Vizibil slăbit, acesta a fost întâmpinat la aeroport de părinți și prieteni. Bogdan Mocanu, Nikolas Sax, Robert Ionescu

Simona Halep a reuşit o victorie senzaţională în primul ei meci din cadrul turneului de la

Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, a ratat calificarea în finala turneului WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, după ce a fost învinsă, sâmbătă seara, de belarusa Arina Sabalenka, cu 6-3, 6-2, informează Agerpres.

Istanbul Cup e un un turneu care le prieşte româncelor! Anul trecut, a fost câştigat de Patricia Ţig (64 WTA), iar acum are o nouă finalistă din ţara