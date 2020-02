Încă patru persoane au murit din cauza gripei. Numărul deceselor a ajuns la 29 12.02.2020

Încă patru persoane au murit din cauza gripei, numărul deceselor ajungând la 29, a anunţat, marţi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Este vorba despre trei bărbaţi şi o femeie, doi dintre pacienţi fiind din judeţul Iaşi, unul din Argeş şi unul din Mureş.

