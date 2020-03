Încă o decizie dură pentru Ronaldinho în Paraguay! Nici 1,6 milioane $ nu-l ajută pe brazilian 15.03.2020

Ronaldinho (39 de ani) și fratele său Roberto Assis (49) s-au oferit să plătească 1,6 milioane de dolari cauțiune pentru ca judecătorul să nu-i mai rețină după gratii. Închis din 6 martie într-o pușcărie din Asuncion împreună cu fratele său, după ce au încercat să pătrundă cu pașapoarte false în Paraguay, Ronaldinho și-a văzut recursul refuzat! Avocații săi au oferit 1,6 milioane de dolari cauțiune pentru ca judecătorul să schimbe arestul preventiv (care ar ...

