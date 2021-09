Încă o companie americană de IT deschide un hub de suport tehnic în România. SonicWall a făcut primele recrutări şi are în plan zeci de angajaţi. Compania de securitate cibernetică a avut în 2020 vânzări “peste aşteptări” în România 17.09.2021

17.09.2021 Încă o companie americană de IT deschide un hub de suport tehnic în România. SonicWall a făcut primele recrutări şi are în plan zeci de angajaţi. Compania de securitate cibernetică a avut în 2020 vânzări “peste aşteptări” în România Furnizorul american de soluţii de securitate cibernetică SonicWall a demarat proiectul de dezvoltare în România a unui centru de suport tehnic cu 50 de angajaţi, primii trei oameni fiind deja recrutaţi şi începându-şi activitatea în cadrul



Încă o companie americană de IT deschide un hub de suport tehnic în România. SonicWall a făcut primele recrutări şi are în plan zeci de angajaţi. Compania de securitate cibernetică a avut în 2020 vânzări “peste aşteptări” în România

Furnizorul american de soluţii de securitate cibernetică SonicWall a demarat proiectul de dezvoltare în România a unui centru de suport tehnic cu 50 de angajaţi, primii trei oameni fiind deja recrutaţi şi începându-şi activitatea în cadrul firmei.

Încă o companie americană de IT deschide un hub de suport tehnic în România. SonicWall a făcut primele recrutări şi are în plan zeci de angajaţi. Compania de securitate cibernetică a avut în 2020 vânzări “peste aşteptări” în România

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un specialist în boli infecțioase din Statele Unite ale Americii a făcut avertizări sumbre cu privire la noul coronavirus. Se pare că următoarele 3 luni vor fi cele mai grele de la începutul pandemiei. Directorul […] The post Avertizări

Mijlocașul Ovidiu Horșia (19 ani), împrumutat de FCSB la Gaz Metan, a fost înlocuit în partida cu FC Botoșani după doar 27 de minute în partida pierdută de medieșeni, scor 1-2. Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani poate fi urmărit

2020 ar putea fi ultimul an în care avem ”ora de iarnă”. Astfel, țările care vor alege ora de vară, vor schimba ceasul pentru ultima dată în ultimul weekend din martie a anului următor, iar […] The post 2020 ar putea fi ultimul an în

Statele Unite au înregistrat vineri cel mai ridicat bilanţ al infectărilor cu noul coronavirus pentru o singură zi de la începutul pandemiei, transmite BBC

Peste 43.000 de sancţiuni, în valoare de peste 7 milioane de lei, au fost aplicate de poliţişti în ultima săptămână, după ce au făcut controale pentru verificarea respectării măsurilor de protecţie sanitară, a informat, vineri, Ministerul

Urmează un proces care ar putea afecta mult EA Sports, creatorii FIFA. EA are parte de tot mai multe procese îndreptate împotriva tehnicilor prin care își monetizează jocurile, mai ales când vine vorba de loot boxes. Marea problemă o

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat pentru sâmbătă, 24 octombrie 2020, că au fost înregistrate 4.761 cazuri de infecții cu noul coronavirus. Numărul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2

Moaştele Sfântului Dimitrie au fost scoase, duminică dimineaţa, în procesiune şi aşezate în baldachinul de lângă Catedrala Patriarhală din Capitală. Procesiunea are loc în contextul în care Bucureştiul este pe primul loc ca număr zilnic

Alphonso Davies (19 ani, fundaș stânga), starul lui Bayern, are un ligament smuls și altul parțial rupt la gleznă, după ce a călcat greșit în chiar primul minut al meciului cu Eintracht (5-0). Foarte probabil, Alphonso Davies nu va mai disputa

Un nou clip legat de violența în școli a apărut în mediul online. O profesoară de matematică din Maramureș a fost filmată cum lovea în timpul orelor mai mulți elevi. Filmare ce a ajuns în […] The post Imagini revoltătoare! O

Liderul CS Universitatea Craiova a pierdut cu Academica Cliceni, 0-1, iar Cristiano Bergodi, tehnicianul italian al oltenilor, s-a ascuns în spatele ocaziilor irosite, însă indexul InStat al oltenilor a fost cel mai slab din acest sezon. Mai modest

O bătrână de 75 de ani a căzut de la balconul apartamentului unde locuia în circumstanţe care urmează să fie lămurite de

Marea Britanie intenționează să lanseze un vaccin anti COVID-19 până la mijlocul anului 2021. Este vorba de cel dezvoltat de Universitatea Oxford și Astra Zeneca, transmite Reuters. "Sper

”Naționala” feminină a României e programată să debuteze la Euro 2020 pe 3 decembrie contra Germaniei, la Trondheim, însă Norvegia are protocoale stricte, care ar putea duce la eliminarea oricărei formații din rațiuni

Medicamentele de tipul Omez/Omeran/Controloc sunt foarte populare, iar mulți oameni le consideră un fel de panaceu pentru orice fel de problemă a stomacului. Fie că sunt prescrise de medic, recomandate de

Corectorul este al doilea instrument cel mai important pentru crearea tenului perfect și, în unele cazuri, se dovedește a fi chiar mai important decât fondul de ten. Știm că nu este însă ușor să alegi textura […] The post Cum să alegi

Sistemul medical trebuie reformat idn temelii, trecând peste orice impopularitate pe care o poate genera, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, marți, în cadrul videoconferinței „Fenomenul

Mădălina Dune, o tânără de 34 de ani din judeţul Olt, a în­fiin­ţat în acest an businessul Dune Farm Bulls şi investeşte peste 12,2 milioane de lei într-o fermă de vaci cu abator şi ma­ga­zin de prezentare şi desfacere a căr­nii în

Agenția Națională pentru Protecția Mediului vine cu precizări după ce săptămâna trecută, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora nivelul de poluare a aerului a fost depășit de câteva ori în Capitală, potrivit unor

Nicolae Botgros a fost internat în stare gravă la la Institutul de Medicină de Urgență din Capitală, după ce a contractat virusul SARS-CoV-2. Informația a fost confirmată chiar de fiul violonistului, Corneliu Botgros. Conform Publika,