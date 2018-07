Încă 57 de noi cazuri de rujeolă. Cifra totală: 150.000 25.07.2018

25.07.2018 Încă 57 de noi cazuri de rujeolă. Cifra totală: 150.000 Alte 57 de cazuri de rujeolă au fost confirmate în 10 judeţe şi în Bucureşti, în ultima săptămână, numărul total înregistrat de la începutul epidemiei ajungând la 14.758



Încă 57 de noi cazuri de rujeolă. Cifra totală: 150.000

Alte 57 de cazuri de rujeolă au fost confirmate în 10 judeţe şi în Bucureşti, în ultima săptămână, numărul total înregistrat de la începutul epidemiei ajungând la 14.758 .

Încă 57 de noi cazuri de rujeolă. Cifra totală: 150.000

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Economiei, care deține peste 93% din acțiunile societății Șantierul Naval 2 Mai SA, a aprobat asocierea acesteia cu grupul olandez Damen Shipyards, prin care statul român va redeveni acționar

Deputaţii liberali au cerut marţi sancţionarea social-democratului Florin Iordache pentru felul în care a condus şedinţa în care s-a decis că grupul USR nu mai poate să aducă invitaţi în Parlament,

O femeie de 65 de ani a fost grav rănită după ce un copac a căzut peste o casă şi peste o maşină în localitatea braşoveană Sâmbăta de Jos. În momentul accidentului, femeia se afla pe stradă

Circulă dintotdeauna mitul că în Ținutul Secuiesc nu ți se dă la magazin pâine dacă o ceri în limba română. Această situație ar putea deveni realitate, dar nu pentru că secuiul ar fi mai puțin

Un tânăr din localitatea Pucioasa este cercetat penal după ce şi-a asmuţit câinele de rasă asupra unui maidanez pe care l-a omorât. ''În seara zilei de 25 iunie, poliţiştii din cadrul Poliţiei

Sediul PSD sector 2 a fost vandalizat în noaptea de luni spre marţi, a confirmat pentru AGERPRES preşedintele de filială, Rodica Nassar. "Este vorba despre vandalism în sensul în care cu vopsea

Fanii lui Childish Gambino se află în mijlocul unor dezbateri aprinse referitoare la melodia This is America. Este sau nu este plagiată? În weekend, cineva a comparat pe Reddit hitul cu o melodie din 2016 a

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 28 WTA) și Kiki Bertens (26 de ani, 20 WTA) se înfruntă astăzi în turul secund al turneului WTA de la Eastbourne. Partida a început la 14:40, e liveTEXT cu video pe GSP.ro și în direct pe TV

Astăzi Gazeta Sporturilor publică o pagină plătită de Comunitatea Declic în care sunt atacați politicienii care au făcut lobby pentru exploatarea de la Roșia Montană. Pe 22 iunie, o altă publicitate plătită de aceeași mișcare

Azdren Llullaku s-a înțeles cu Astra Giurgiu, iar mâine va semna un contract valabil pe următorii doi ani. Atacantul albanez, care a câștigat titlul de golgeter al Ligii 1 în sezonul 2016-2017, cu 16 goluri marcate, va avea un

Australia și Peru joacă azi, de la ora 17:00, în ultimul meci din grupa C a Campionatului Mondial. Meciul este în direct pe TVR 2 și liveTEXT, video și foto pe GSP.RO liveTEXT de la ora 17:00 Australia - Peru Click AICI

Adidas Fotbal lansează astăzi mingea oficială de joc pentru etapele eliminatorii ale Cupei Mondiale FIFA 2018 din Rusia. Telstar Mechta vine cu un nou design roșu aprins, inspirat de culorile țării gazdă, precum și de atmosfera competitivă

Un blogger japonez cunoscut sub numele de Hagex a fost asasinat duminică (24 iunie) de un cititor cu care s-a certat online, după ce a susţinut o conferinţă de presă despre „certurile pe Internet” şi despre modul cum să le gestionezi.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, marţi la Slatina, că va promova un act normativ prin care va desfiinţa centrele medicale de permanenţă din localităţi, motivând că în ciuda existenţei acestor n-a scăzut

Ambrozia (Ambrosia) este un gen de plante erbacee, sau de arbuști, aparținând familiei Asteraceae, provenind din America de Nord și America de Sud, de unde s-a răspândit prin Europa. Citește mai

După ce a slăbit 20 de kilograme, o tânără ce suferă de sindromul Down a reuşit să demonstreze că niciun vis nu este prea mare. Tânăra de 21 de ani este primul model cu sindromul Down care a participat la New York Fashion

Miercuri 27 iunie, în intervalul orar 08.00 - 17.30, CFR SA va executa lucrări de înlocuire a dalelor de beton la trecerea la nivel cu calea ferată aflată la intersecţia DJ 200 cu linia CF Bucureşti - Urziceni, pe raza comunei Grădiştea, la km

Cătălin Stoichiţă, fost candidat la Primăria Sectorului 5, a depus marţi la Parchetul General o plângere penală împotriva preşedintelui Klaus Iohannis, după ce şeful statului a amânat luarea unei decizii privind revocarea şefei DNA, Laura

Un bărbat de 50 de ani este cercetat pentru contrabandă, după ce oamenii legii l-au depistat în trafic, în timp ce transporta câteva sute de pachete de ţigări, de provenienţă

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, purtătorul de cuvânt al PPE, a declarat marţi, că familia politică din care face parte nu are nicio simpatie faţă de alianţa PSD-ALDE- UDMR, deşi formaţiunea maghiară este membru PPE. Acesta a explicat