Încă 396 de cazuri de COVID-19 şi şase decese, înregistrate în R. Moldova 15.08.2020

15.08.2020 Încă 396 de cazuri de COVID-19 şi şase decese, înregistrate în R. Moldova Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 29.483, după ce vineri, 14 august, au fost confirmate alte 396 de cazuri, în urma procesării a 1.850 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, şase pacienţi, printre care medicul traumatolog



Încă 396 de cazuri de COVID-19 şi şase decese, înregistrate în R. Moldova

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 29.483, după ce vineri, 14 august, au fost confirmate alte 396 de cazuri, în urma procesării a 1.850 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, şase pacienţi, printre care medicul traumatolog Iacob Păpuşoi, în vârstă de 66 ani, au pierdut lupta cu COVID-19.

Încă 396 de cazuri de COVID-19 şi şase decese, înregistrate în R. Moldova

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Petrolul Ploiești a început bine noul sezon după succesul la limită, 2-1, obţinut în deplasarea cu Metaloglobus. Antrenorul Flavius Stoican nu este încă pe deplin mulţumit de lotul pe care se bazează şi aşteaptă, în

Apelul făcut de Universitatea Craiova în legătură cu suspendarea deciziei de a juca fără spectatori a fost respins de UEFA, astfel că formația din Bănie va evolua fără suporteri în următoarele 3 jocuri de acasă. Craiova - AEK

Tranzacţia prin care fondul de investiţii Innova Capital a preluat compania Optical Network, care deţine reţelele de magazine de optică OPTIblu şi Klarmann, alături de o divizie de distribuţie, a primit autori­zaţia din partea Con­siliului

Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de

CFR CLUJ - CELTIC, în turul 3 din Liga Campionilor / Aura unui meci cu un adversar cu o istorie și un nume remarcabile a transformat Clujul și arena din Gruia într-un exercițiu despre cum ar putea fi din nou la masa bogaților europeni.

Compania Ozana SRL, o afacere cu ben­zinării, restaurante şi hoteluri con­tro­lată de familia Grindean din Bistriţa, a rea­li­zat în 2018 o ci­fră de afaceri de 80,8 mil. lei (17,4 mil. euro), în creştere cu 12,5% faţă de anul anterior,

CFR Cluj a remizat cu Celtic Glasgow, scor 1-1, în prima manșă din turul III al preliminariilor Champions League. Returul va avea loc marțea viitoare, în Scoția. Patru jucători din garnitura campioanei s-au evidențiat în

Premierul Viorica i-a cerut joi, în şedinţa de Guvern, ministrului Justiţiei, Ana Birchall, să finalizeze „în regim de urgenţă” analiza care vizează legislaţia penală în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave. Dăncilă i-a mai

Telefoanele Galaxy Note10 şi Galaxy Note10+ sunt disponibile în prezent pentru precomadă, livrările urmând să înceapă de pe data de 23

Visezi să poţi purta costumul de baie perfect când mergi la mare sau să îmbraci o rochie mulată, însă nu o faci din cauza colăceilor inestetici de care nu reuşeşti să scapi? Trebuie să ştii că grăsimea abdominală să acumuează foarte

Atacantul german Leroy Sané (23 de ani) a fost victima unei rupturi la ligamentele încrucișate ale genunchiului drept și va fi operat. Tocmai când se anunțase că Bayern s-ar fi înțeles cu Man. City și că va plăti 110 milioane de euro pentru

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit strivit de un tractor. Soţia s-a l-a găsit după mai mult de o oră sub utilajul

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Cristiano Bergodi, care a activat în trecut la echipa finanţată de Gigi Becali, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că tehnicienii nu acceptă să preia FCSB

Valentin Robert C., un bărbat de 50 de ani din oraşul prahovean Boldeşti Scăieni, a fost reţinut vineri, 9 august, pentru 24 de ore, de poliţiştii din Prahova sub acuzaţia de pornografie

Premierul a declarat, joi, că vor aproba mai multe măsuri pentru ca toţi pacienţii să aibă acces la medicamente şi servicii performante. Viorica Dăncilă a mai declarat ca pacienţii cu afecţiuni grave care nu pot fi tratate în sistemul public

Politehnica Iaşi a urcat pe primul loc în Liga I de fotbal, după ce a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, în etapa a cincea. Ieşenii s-au impus prin

Un tânăr din raionul Soroca a fost reţinut fiind suspectat că prin intermediul unei reţele de socializare a obţinut date bancare de la mai multe persoane, le-a spart conturile şi le-a sustras banii. Victimele erau persoane care îşi vindeau

Peste 1.500 de oameni au ieşit în stradă la Cluj, sâmbătă, 10 august, în timp ce la Sibiu au fost circa 1.200, iar la Braşov au fost câteva sute de

Anchetatorii au reluat cercetările, sâmbătă, la casa lui Gheorghe Dincă, bărbatul care este principalul suspect că le-ar fi ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Urmează

Agenţia Naţională de Meteorologie anunţă, de asemenea, că pe timpul nopţii temperatura nu va scădea sub 20 de grade Celsius. În zilele de luni şi marţi, indicele de confort termic ar putea depăşi pragul critic de 80 de