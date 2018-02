INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate: Firmele au nevoie de mai mult timp să-şi pregătească dosarele prin care solicită sprijin financiar din partea Uniunii Europene 08.02.2018

08.02.2018 INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate: Firmele au nevoie de mai mult timp să-şi pregătească dosarele prin care solicită sprijin financiar din partea Uniunii Europene Firmele ar trebui să aibă la dispoziţie o perioadă mai lungă pentru pregătirea şi depunerea dosarelor care solicită sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua ediţii a Ghidului de finanţare al companiilor



INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate: Firmele au nevoie de mai mult timp să-şi pregătească dosarele prin care solicită sprijin financiar din partea Uniunii Europene

Firmele ar trebui să aibă la dispoziţie o perioadă mai lungă pentru pregătirea şi depunerea dosarelor care solicită sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua ediţii a Ghidului de finanţare al companiilor româneşti, lansat de către INACO.

INACO - Iniţiativa pentru Competitivitate: Firmele au nevoie de mai mult timp să-şi pregătească dosarele prin care solicită sprijin financiar din partea Uniunii Europene

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Vineri seara, la meciul dintre Al-Ahli și Al-Batin, femeile din Arabia Saudită au avut voie pe un stadion de fotbal pentru prima dată în istorie, scrie The Associated Press. Femeilor saudite li s-a permis prezența pe un stadion de fotbal pentru a

Diana Roibu, fosta soţie a lui Dorin Cocoş, s-a căsătorit! Basarabeanca şi un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, şi-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, are singurele imagini de la nunta fostei soţii a lui Dorin

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Panama, John Feeley, diplomat de carieră şi fost pilot de elicopter al marinei militare, şi-a anunţat demisia din funcţie, explicând că nu mai poate servi sub administraţia

Un distrugător american, elicioptere şi nave militare ucrainene efectuează exerciţii comune în Marea Neagră, a anunţat vineri după-amiază Ministerul Apărării de la Kiev, pe fondul intensificării conflictului separatist est-ucrainean.

În această săptămână poliţia chineză a demolat una dintre cele mai mari biserici evanghelice din ţară, utilizând buldozere şi dinamită pentru a culca la pământ o clădire ce reprezenta locul de întrunire şi rugăciune a peste 50,000 de

Carmen Dan este manipulată de Liviu Dragnea, iar decizia acesteia de a nu-și depune demisia din fruntea mnisterul Internelor este doar decizia șefului

Cele mai vechi dispozitive de igienă a dinţilor au fost descoperite pe teritoriul Mesopotamiei. Sumerienii foloseau scobitori fabricate din

Senatorul PSD Claudiu Manda consideră că trebuie convocat cât mai repede Comitetul Executiv Naţional al PSD, argumentul său fiind că "situaţia din ultimele zile nu poate aştepta până la CExN de la

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Peste 230.000 de români lucrează în Marea Britanie, ocupând locul al treilea ca naţionalitate, după irlandezi (322.000) şi polonezi (916.000), cei mai mulţi imigranţi români muncind în domenii precum producţie, retail şi sănătate. În ce

Destanee Aiava, prima adversară a Simonei Halep la turneul de Grand Slam de la Melbourne, are o poveste aparte, inedită în tenisul

Vremea în weekend va fi rece, iar în unele zone, în special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi în general cuprinse între -3 şi 5 grade, în timp ce minimele vor atinge în Transilvania chiar şi -11 grade

Cu un avans de 330 de puncte faţă de daneza Caroline Wozniacki, Simona Halep conduce clasamentul WTA în acest

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat în dimineaţa zilei de sâmbătă, 13 ianuarie, că pe A2 şi A4 se circulă în condiţii de iarnă. De asemenea, mai multe porturi sunt închise din cauza vântului

Un tânăr de 20 de ani, care mergea pe marginea drumului într-o localitate din Mehedinţi, a fost spulberat de un autoturism, condus de un şofer beat. Un alt pieton a suferit răni

Societatea nu le cere organelor statului în măsura în care ar trebui să o facă responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi în furtul miliardului. Din această cauză, instituţiile statului s-au simţit relaxate şi au întreprins prea puţine

Grupul petrolier anglo-olandez Royal Dutch Shell Plc a început să se pregătească de un viitor dominat de automobile electrice şi energii regenerabile prin preluarea unei noi companii

Ultima postare a fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg s-a dovedit a fi extrem de scumpă. Averea omului de afaceri cu cei mai multi prieteni din lume a scăzut cu 2,9 miliarde de dolari după ce

Vacanţa de iarnă este pe cale să se încheie pentru elevi şi preşcolari. Aceştia vor reveni luni la şcoală, însă următoarea vacanţă revine mai repede decât se aşteptau: peste doar

Fără sponsor în preajma startului primului turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep a anunțat pe pagina sa de Facebook că nu s-a înțeles cu nicio