În timp ce America PLÂNGE pierderea senatorului John McCain, preşedintele Trump NU transmite un OMAGIU şi nici NU va fi PREZENT la înmormântare 27.08.2018

Senatorul McCain s-a stins din viaţă la vârsta de 81 de ani după o lungă bătălie cu cancerul. Din nefericire, chiar şi în aceste momente, bătăliile politice nu sunt lăsate la o parte. Potrivit Dailymail, preşedintele Donald Trump NU aduce un omagiu celui ce a fost John McCain, aşa cum se procedează în astfel de momente. În schimb, transmite numai familiei sale simpatia sa. Datorită disputelor politice care au existat între cei doi, preşedintele Trump NU va fi invitat la înmormântarea senatorului.

