În plină criză pandemică, Floricica Dansatoarea este disperată! A făcut, din nou, apel la Divinitate. “Mă rog la Dumnezeu să…” 29.03.2020

29.03.2020 În plină criză pandemică, Floricica Dansatoarea este disperată! A făcut, din nou, apel la Divinitate. “Mă rog la Dumnezeu să…” Floricica Dansatoarea, pe numele real Floarea Dragomir, a ținut să iasă în evidență. Pe contul personal de socializare, femeia a urcat o fotografie în care apare în genunchi, în timp ce se roagă pentru pace și liniște în lume, dar și pentru



În plină criză pandemică, Floricica Dansatoarea este disperată! A făcut, din nou, apel la Divinitate. “Mă rog la Dumnezeu să…”

Floricica Dansatoarea, pe numele real Floarea Dragomir, a ținut să iasă în evidență. Pe contul personal de socializare, femeia a urcat o fotografie în care apare în genunchi, în timp ce se roagă pentru pace și liniște în lume, dar și pentru dispariția teribilului virus din China, pe care l-a botezat “coroana”. VEZI AICI: FLORICICA […] The post În plină criză pandemică, Floricica Dansatoarea este disperată! A făcut, din nou, apel la Divinitate. “Mă rog la Dumnezeu să…” appeared first on Cancan.ro.

În plină criză pandemică, Floricica Dansatoarea este disperată! A făcut, din nou, apel la Divinitate. “Mă rog la Dumnezeu să…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Julien Benneteau, căpitanul-nejucător al Franței, afirmă că România pornește cu prima șansă în semifinala de Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e principalul motiv de panică pentru francezi. Franța - România,

Dintre cele 6 cluburi din play-off plus FC Botoșani, care au solicitat licență UEFA pentru sezonul 2019-2020, numai Viitorul a făcut publice datele financiare. În weekendul trecut, Viitorul a făcut deja publice pe propriul site datele

Denis Alibec, atacantul de 28 de ani al celor de la Astra, a marcat un gol spectaculos în meciul Astra - Viitorul, din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Denis Alibec a marcat în minutul 34 al meciului, la scorul de 2-0 pentru Viitorul.

FCSB și Sepsi au terminat la egalitate, 0-0, prima repriză a ultimul meci din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. În final, FCSB a câștigat cu 2-0. Scorul pauzei îl nemulțumește pe Gigi Becali, patronul FCSB, care își

Juristul Partidului Socialiştilor, Fadei Nagacevschi, spune că nu crede că PSRM va refuza invitaţia de a se întâlni lansată de blocul ACUM. Întrebarea este dacă socialiştii vor fi gata pentru marţi, ora 11.00, pentru această întâlnire sau

Câştigul salarial mediu net în luna februarie a acestui an a ajuns la 2.933 lei, în creştere faţă de aceeaşi lună a anului trecut cu 17,9%. În raport cu inflaţia, creşterea salarială reală a fost în ultimul an de 13,6%, arată datele

Trecerea la WLTP continuă să aibă o influenţă semnificativă. În primul trimestru al anului 2019, Porsche AG a livrat în întreaga lume 55.700 de vehicule, ceea ce corespunde unei scăderi de 12 procente în comparaţie cu aceeaşi perioadă a

Theresa May a sosit astăzi la Berlin pentru discuții în plină criză Brexit, dar nimeni nu a fost acolo să-i strângă măcar mână de bun

Cu toţii avem o legătură de lungă durată cu banii: de-a lungul vieţii noastre de adult ne străduim cu înfrigurare să-i câştigăm şi cu aceeaşi înfrigurare reuşim să-i cheltuim.

Manchester United și Barcelona joacă azi, de la ora 22:00, în meciul tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și î în direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

Două cadavre au fost găsite decedate, miercuri, 10 aprilie, în lacul Tăbăcărie din Constanţa și altul în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a fost anunţat de existenţa a două cadavre în ape,

Premierul Viorica Dăncilă a lăudat creşterea economică a României din 2018, subliniind că Statistica a revizuit pozitiv avansul din ultimul trimestru, cu toate că cifrele sunt mult mai slabe decât estima Guvernul la începutul

Andra se simte o femeie împlinită, alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii, David și Eva. Nu doar pe plan persoanal îi merge foarte bine, ci și profesional, vedeta se bucură de carieră de succes în lumea muzicală, are

Herlind Kasner, mama cancelarului Angela Merkel, a murit probabil la începutul lui aprilie la vârsta de 90 de ani, potrivit cotidianului Bild şi revistei

Iuliana Luciu a fost concurentă la Asia Express și a făcut, acum, dezvăluiri înainte de finala reality-show-ului. Sora mai cunoscutei Nicolata Luciu a mărturisit în cadrul emisiunii de la Antena Stars că este alături cu sufletul de cele trei

Faptul că pe „Arena Națională” se organizează marile concerte l-a determinat pe Gigi Becali să poarte o discuție cu fina sa, Gabriela Firea, primarul

Băncile locale vor reveni în piaţă cu pachete de NPL-uri (non-performing loans - credite neperformante) odată ce le­gislaţia se va clarifica, iar cel mai probabil vor scoate la vânzare împrumu­turi garantate şi ne­garan­tate atât

Banca Comercială Română (BCR) va opri sistemul informatic care gestionează operaţiunile cu carduri, în noaptea de vineri spre sâmbătă (12-13 aprilie

Cunoscutul luptător din Ultimate Fighting Championship (UFC), a fost protagonistul unui moment bizar în urmă cu o lună, după ce a avut altercaţie cu un fan în Florida. În vârstă de 30 de ani, Conor McGregor i-a distrus telefonul unui fan.

Piaţa auto locală ar putea creşte în acest an cu 15% comparativ cu anul 2018, iar gradul de adopţie al vehiculelor hibrid se va menţine ridicat, în condiţiile în care acesta depăşeşte media europeană,