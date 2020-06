În Murgeni, jandarmii vin şi pleacă, bulibaşa rămâne. Statul român face paradă de forţă într-un oraş pe care l-a abandonat în toate celelalte privinţe 21.06.2020

21.06.2020 În Murgeni, jandarmii vin şi pleacă, bulibaşa rămâne. Statul român face paradă de forţă într-un oraş pe care l-a abandonat în toate celelalte privinţe Echipajele de poliţie şi dubele Jandarmeriei nu fac mare impresie în orașul Murgeni, orașul în care a fost declarată zonă specială de siguranță, după o bătaie în stradă. După cum nici pandemia de coronavirus n-a schimbat înclinaţia



În Murgeni, jandarmii vin şi pleacă, bulibaşa rămâne. Statul român face paradă de forţă într-un oraş pe care l-a abandonat în toate celelalte privinţe

Echipajele de poliţie şi dubele Jandarmeriei nu fac mare impresie în orașul Murgeni, orașul în care a fost declarată zonă specială de siguranță, după o bătaie în stradă. După cum nici pandemia de coronavirus n-a schimbat înclinaţia localnicilor de a sta preponderent pe uliţe, nu în curţi. “Un adevărat chin să-i ţii în case”, susţine […]

În Murgeni, jandarmii vin şi pleacă, bulibaşa rămâne. Statul român face paradă de forţă într-un oraş pe care l-a abandonat în toate celelalte privinţe

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 36 de ani a înşelat zeci de persoane din Craiova, Brăila şi Galaţi, folosindu-se de calităţi mincinoase, precum cea de a avocat sau poliţist, pentru a induce victimelor, în special persoane de vârsta a treia, o puternică stare

Judecătorii Instanţei supreme au admis, luni, o cerere a apărătorilor lui Radu Mazăre, care spun că acesta nu ar mai putea fi judecat sau cercetat şi în alte cauze decât cea pentru care a fost extrădat,

Partida din prima manșă a barajulul pentru Liga 1 dintre U Cluj și Hermannstadt, scor 0-2, a fost umbrită pe final de incidentele dintre forțele de ordine și suporterii gazdelor. Context: În prelungirile meciului, la scorul de

Un brăilean a filmat momentul în care şoferul unei ambulanţe şi tatăl unui tânăr de 20 de ani sunt forţaţi să îl transporte pe braţe pentru că strada pe care acesta locuia este impracticabilă din cauza lucrărilor de asfaltare şi a

Procurorii DNA Timişoara au ridicat ridică, luni, mai multe documente de la primărie, fiind vorba de un dosar care vizează fapte de corupţie, confirmă un oficial al Direcţiei. Procurorii timişoreni

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu și-a aniversat recent ziua de naștere, iar cu această ocazie, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, dedicat special tatălui ei. „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but

Republica Moldova se află, din nou, în faţa unei crize constituţionale care îi poate decide viitorul. Într-o mişcare neaşteptată, preşedintele prorus Igor Dodon a încheiat o alianţă cu opoziţia proeuropeană şi a numit-o în fruntea

CFR Cluj s-a reunit deja pentru noul sezon, iar marți, 11 iunie, va pleca într-un cantonament în Austria, în localitatea Windischgarsten, până pe data de 30 iunie. Campioana României va disputa cinci meciuri

Încălzirea globală are efecte din ce în ce mai dramatice asupra planetei noastre, cum ar fi creștrea alarmat de rapidă a temperaturilor și apariţia fenomenelor meteorologice extreme. Iar toate acestea au un impact devastator

În urma declinului de 3,9%, cel mai puternic din iunie 2002, economia ca întreg s-a contractat pentru a doua lună

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au

Totul s-a aflat. E un adevărat cutremur în economia românească, iar în Guvern s-a produs implozia. Se pregătesc tăieri de salarii, dar și concedieri. Sunt probleme mari cu bugetul, iar un ministru important a decis să taie în carne

Erste, Raiffeisen, Banca Transil­vania, BRD şi NN Investment Partners, cei mai mari admi­nistratori de investiţii din Ro­mânia, care împreună con­trolează 95,3% din piaţa fondurilor mutuale, au încheiat 2018 cu un profit net cumulat de 33,4

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marţi, prelungirea delegării Laurei Codruţa Kovesi în funcţia pe care o ocupă la Parchetul General, au declarat, pentru Agerpres, surse din CSM. Pe ordinea de zi a Secţiei

Un scrutin anticipat este soluția ideală pentru Republica Moldova, a declarat eurodeputatul PSD Andi Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, într-un interviu pentru Europa Libera. Citește mai

Celebrul senator PSD de Suceava, Virginel Iordache, a oferit o explicație despre diagnosticul dat după celebrul transport de la Suceava la București cu elicopterul

Un al patrulea turist american a murit în Republica Dominicană, după ce s-a îmbolnăvit subit la un complex all-inclusive, relatează The

Potrivit specialiștilor, începând de miercuri se vor înregistra 35 de grade Celsius în vest, sud și est, mai ales în zonele de câmpie. Citește mai

Proiectul va avea o lungime de 3,95 km şi este împărţit în trei zone - terasamentul de 600 m, zona de urcare pe viaduct de 900 m şi viaductul propriu-zis - adică podul peste DN1 - de 1.500 de metri l Proiectul include şi staţia

Un litru de ulei din floarea-soarelui făcut la Şomcuta Mare, judeţul Maramureş, costă 14