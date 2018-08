In iulie, China a rezistat razboiului comercial! 08.08.2018

In iulie, China a rezistat razboiului comercial!

Exporturile chineze au inregistrat, in luna iulie, o crestere peste asteptari, in timp ce excedentul comercial cu Statele Unite nu s-a diminuat decat nesemnificativ, semn ca tarifele vamale impuse de Washington nu au...

