În doar patru zile miliardarul Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări de la Boring Co. în valoare de 10 milioane de dolari 03.02.2018

03.02.2018 În doar patru zile miliardarul Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări de la Boring Co. în valoare de 10 milioane de dolari În doar patru zile Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări – flametrowers - în valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursă de venit neobişnuită pentru afacerea lui Boring Co., scrie



În doar patru zile miliardarul Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări de la Boring Co. în valoare de 10 milioane de dolari

În doar patru zile Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări – flametrowers - în valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursă de venit neobişnuită pentru afacerea lui Boring Co., scrie BloombergTechnology.

În doar patru zile miliardarul Elon Musk a vândut aruncătoare de flăcări de la Boring Co. în valoare de 10 milioane de dolari

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Sergi Samper a suferit o accidentare groaznică. Sezon încheiat pentru fostul jucător al Barcelonei. Acum la Las Palmas, fotbalistul spaniol Samper, fost jucător la Barcelona, și-a rupt ligamentul gleznei stângi. Samper și-a făcut praf glezna și

Mândria Vioricai şi a lui Ioniţa de la Clejani şi-a început anul cu stângul. Fermecătoarea Margherita crede că fost lovită de farmece. Mai exact, bolidul ei de 70 mii euro. Descurcăreaţă, Margherita şi-a urcat maşina pe rampă şi a dus-o

După ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, v-a dezvăluit, în exclusivitate, că Patricia Ene, şefa Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ilfov, şi "Prinţul spitalelor" Alexandru Grumaz şi-au "oficializat" relaţia în Poiana Braşov, la

Capitala este cel mai pu­ternic pol de business din România, cu o cifră de afaceri a companiilor de 488 mld. lei în 2016, respectiv 37% din tot businessul românesc. Cele mai puternice zece judeţe după Bucureşti adună afaceri de 461 mld. lei în

Stomatologul bucătar arădean Jozsef Frederik, un pasionat gastronom, ne dezvăluie secretul ruladei de porc preparată doar cu cimbru, fără alte ierburi

Unsprezece persoane şi-au pierdut viaţa în urma unei lupte cu arme la periferia staţiunii mexicane de pe litoralul din Acapulco între membrii din poliţia comunitară auto-numită şi locuitorii oraşului, relatează

Arca Legământului este considerată cea mai sfântă relicvă care a existat în istoria omenirii. Despre Arcă se vorbeşte în Biblie, dar nu se mai ştie nimic despre aceasta de

Iată aici o selecţie cu cele mai savuroase glume care circulă pe internet pe seama unuia dintre cei mai cunoscuţi voievozi ai Moldovei, Ştefan cel

Salvamontiştii recomandă schiorilor şi persoanelor aflate la săniuş să respecte câteva reguli simple, care pot duce la evitarea unor accidente grave pe

Idei „extravagante“ ale primarului general Gabriela Firea pentru rezolvarea traficului de coşmar din Capitală: autobuzele, ambulanţele, dar şi bicicliştii, vor circula pe linia de

Autorităţile din Arabia Saudită au organizat mai multe raiduri ca răspuns în urma unor înregistrări devenite virale în care apare o nuntă între doi miri gay, relatează Rp

Unsprezece judeţe - Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Brăila, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Iaşi şi Vaslui - se află luni dimineaţă sub atenţionare cod galben de

Sorana Cârstea este a doua jucătoare de tenis a României, conform clasamentului WTA, după liderul mondial Simona

Titlul pare să se fi tranşat după etapa a 18-a din Spania, etapă în care Barcelona a învins iar Real Madrid a

Oamenii de stiinta americani de la National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), al treilea cel mai important centru de sanatate din cadrul National Institutes of Health, cu sediul in Bethesda, statul Maryland,

Dan Ciotoi a fost operat de urgenţă şi i-a fost extirpată tumora din dreptul urechii. Artistul a mărturisit că medicul a decis să facă intervenţia mai devreme şi acum aşteaptă cu nerăbdare rezultatul

A 75-a ediţie a festivalului Globurile de Aur și-a desemnat câștigătorii. La Hollywood s-au reunit sute de actori celebri, iar evenimentul s-a desfășurat sub semnul campaniei #Metoo. Citește mai

Autorităţile din Arabia Saudită au organizat mai multe raiduri, ca reacţie la o înregistrare devenită virală care surprinde imagini de la o nuntă între doi miri gay, relatează Rp

Exact acum 100 de ani, pe 8 ianuarie 1918, preşedintele american Woodrow Wilson prezenta în faţa Congresului SUA cele „14 Puncte“, o declaraţie ce conţinea principiile ce urmau să ghideze poziţia Americii la negocierile de pace de la

Panoul a apărut înainte de Revelion, iar autorităţile au reacţionat rapid. În primă fază a fost acoperit cu o bandă neagră mesajul care anunţa că vaccinurile nu sunt sigure, iar acum panoul a fost dat jos. Cel responsabil de afişarea lui