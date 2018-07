In Colorado, portretul lui Trump, inlocuit cu cel al lui Putin! 29.07.2018

In sediul capitoliului din statul Colorado, a aparut portretul lui Vladimir Putin in locul fotografiei presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Fotografia "noului presedinte american" a fost publicata de senatorul...

