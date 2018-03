În ciuda ordinului semnat de Donald Trump, fuziunea de achiziţionare dintre Broadcom şi Qualcomm nu se opreşte 13.03.2018

13.03.2018 În ciuda ordinului semnat de Donald Trump, fuziunea de achiziţionare dintre Broadcom şi Qualcomm nu se opreşte Broadcom continuă fuziunea de achiziţionare a companiei Qualcomm, după ce preşedintele Americii, Donald Trump, a blocat cea mai mare tranzacţie din istoria telecomunicaţiilor, potrivit analiştilor, scrie



În ciuda ordinului semnat de Donald Trump, fuziunea de achiziţionare dintre Broadcom şi Qualcomm nu se opreşte

Broadcom continuă fuziunea de achiziţionare a companiei Qualcomm, după ce preşedintele Americii, Donald Trump, a blocat cea mai mare tranzacţie din istoria telecomunicaţiilor, potrivit analiştilor, scrie Reuters.

În ciuda ordinului semnat de Donald Trump, fuziunea de achiziţionare dintre Broadcom şi Qualcomm nu se opreşte

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

MM Stoica a postat pe pagina de facebook o conversație avută cu Florin Tănase în timpul meciului dintre Juventus și Tottenham (2-2). Mihai Stoica și Florin Tănase au simțit că Juventus va avea probleme cu Tottenham. Într-o discuție

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

În vârstă de 23 de ani, Rose Bertram e trăsnet. Blonda cu ochi verzi a cucerit lumea modei, devenind primul model belgian ce apare în Sports Illustrated Swimsuit Issue. E iubita olandezului Gregory van der Wiel, pe care l-a cunoscut

Adunarea Generală a Federației Române de Handbal va stabili azi conducerea pentru următorii patru ani. Pentru postul de președinte se bat trei foști mari internaționali ai României: Alexandru Dedu, Narcisa Lecușanu și Robert Licu.

"Neymar semnează cu Real Madrid în 2019", anunță astăzi Mundo Deportivo. Presa din Spania scrie că brazilianul de 26 de ani vrea să revină în La Liga la doi ani după transferul la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Florentino Perez,

A tăcut cât a tăcut după ce Simona Halep a pierdut finala Australian Open, însă, în urmă cu câteva ore Radu Banciu a răbufnit la adresa tenismenei. Moderatorul emisiunii "Lumea lui Banciu" a insultat-o pe sportiva care s-a făcut remarcată la

În vârstă de 19 ani, Carmen Minune s-a transformat într-o femeie foarte frumoasă şi nu se sfieşte să pozeze provocator. Recent, în presă au apărut zvonuri care susţineau că fiica lui Adi Minune şi-ar fi pus silicoane, însă mama tinerei a

Jamie Oliver, maestrul bucătar, are datorii de 80 de milioane de euro. El se pregăteşte să închidă 12 restaurante şi să dea afară peste 200 de

In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Citește mai

Maria Mazilu, reprezentanta României în proba de skeleton la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a atras atenţia tuturor la antrenamentele oficiale, de marţi şi miercuri, prin ineditul său echipament de concurs, mai exact cu

Poliţiştii Locali din Craiova cu atribuţii în domeniul circulaţiei au de acum camere miniaturale care înregistrează audio şi video toate acţiunile desfăşurate de

Compania Aerostar urmează să investească 10 milioane de euro pentru construirea la Iaşi a unui centru de mentenanţă pentru aviaţia civilă. Oficialii companiei au anunţat că urmează să angajeze acolo zeci de specialişti

Piaţa muncii în 2018 vine cu o serie de schimbări faţă de anul 2017: specialiştii în recrutare caută mai mult tineri aflaţi la început de carieră şi nu candidaţi cu experienţă în câmpul muncii, aşa cum procedau anul

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri că ANAF cheltuie prea mult cu trimiterea înştiinţărilor prin Poştă, înştiinţări pe care oricum mulţi contribuabili nu se duc să şi le ridice, motiv pentru care va prezenta

Unii dintre expozanţi, care s-au adresat mai târziu organizatorilor, au fost refuzaţi, pentru că spaţiul expoziţional nu a mai permis expunerea de

Una dintre marile companii de construcţii româneşti a intrat în insolvenţă din cauza datoriilor către furnizori. Printre alte mari lucrări, compania românească este asociată cu Aktor în construcţia Lotului 2 al autostrăzii A10 Sebeş –

Simona Halep a revenit pe terenul de joc, după finala pierdută la Australian Open, şi joacă acum la Doha în turul

Ministrul bavarez de Finanţe, Markus Söder, premierul desemnat al Bavariei, s-a opus miercuri admiterii României sau Bulgariei în zona euro, potrivit publicaţiei germane

Un deţinut care a planificat o evadare spectaculoasă dintr-o închisoare din Peru, prin schimbarea locului cu fratele său geamăn venit să-l viziteze, a fost recapturat, scrie The Guardian. Arestarea

O femeie care a avut probleme cu greutatea toată viaţa vorbeşte despre cum a reuşit să slăbească 40 de kilograme cu ajutorul dietei keto, scrie Dailymail. Shannon Anderson, în vârstă de 26 de