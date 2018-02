În ce tranzacţii au fost implicaţi jucătorii din BIG 4 în 2017. EY a consiliat 16 tranzacţii în 2017. Cea mai mare, preluarea Ecopack şi Ecopaper pentru 208 mil. euro 28.02.2018

28.02.2018 În ce tranzacţii au fost implicaţi jucătorii din BIG 4 în 2017. EY a consiliat 16 tranzacţii în 2017. Cea mai mare, preluarea Ecopack şi Ecopaper pentru 208 mil. euro Compania de audit şi consultanţă EY a fost implicată în 16 tranzacţii finalizate şi anunţate anul trecut, cu o valoare cumulată de peste 400 mil. euro, potrivit estimărilor ZF pe baza datelor publice sau a celor din



În ce tranzacţii au fost implicaţi jucătorii din BIG 4 în 2017. EY a consiliat 16 tranzacţii în 2017. Cea mai mare, preluarea Ecopack şi Ecopaper pentru 208 mil. euro

Compania de audit şi consultanţă EY a fost implicată în 16 tranzacţii finalizate şi anunţate anul trecut, cu o valoare cumulată de peste 400 mil. euro, potrivit estimărilor ZF pe baza datelor publice sau a celor din piaţă.

În ce tranzacţii au fost implicaţi jucătorii din BIG 4 în 2017. EY a consiliat 16 tranzacţii în 2017. Cea mai mare, preluarea Ecopack şi Ecopaper pentru 208 mil. euro

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Conducerea PNL va decide joi cine vor fi liberalii care vor deţine funcţii de conducere în Camera Deputaţilor şi Senat. O lupta strânsă va fi la Cameră unde pentru şefie vor candida Raluca Turcan şi Adriana Săftoiu, potrivit unor surse

Roger Federer a încheiat triumfător Australian Open, unde a cucerit al 20-lea Grand Slam din cariera sa

Simona Halep provine dintr-o familie de aromâni şi este mândră de apartenenţa ei la această comunitate din

Personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe braţ, faţă de modul de calcul al drepturilor salariale începând cu

Cristian Tudor Popescu a avut mereu o ironie fină la adresa celor care s-au specializat peste noapte în tenis şi o atacă, sistematic, pe Simona

Armata SUA a efectuat miercuri, din Hawaii, un test nereuşit de doborâre a unei rachete de exerciţiu, a anuntat un oficial american, pe fondul îngrijorărilor crescânde privind programul balistic

Kremlinul a anunţat organizarea unei competiţii pentru sportivii ruşi cărora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj. Potrivit

Două cântăreţe iubite au încăput pe mâna medicilor. Mirabela Dauer şi Ionela Prodan. “Fotoliul din odaie şi-o carte ce-ai lăsat-o pe noptieră, o ultimă ţigară, uitată pe un colţ de

♦ La datoria externă se adaugă şi rambursările în contul datoriei publice interne ♦ În luna noiembrie, statul va avea un nou vârf de plată, urmând să acopere scadenţe de 7,8 mld. lei, în contul împrumuturilor de pe piaţa

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Senatul şi Camera Deputaţilor au început, joi, prima sesiune ordinară a anului 2018 şi a treia a legislaturii

Parlamentul Islandei, compus din circa 50% femei, a adoptat legea care interzice diferenţa de salarizare dintre bărbaţii şi femeile cu aceeaşi

Agenţii OLAF au verificat acte la Ministerul Transporturilor cu privire la plăţile făcute de Metrorex către constructorii magistralei 5 de metrou, respectiv cea din Drumul

După ce le-a tăiat sporul pe care îl primeau dacă erau chemaţi de acasă la serviciu Ministerul Afacerilor Interne a comunicat că a fost aprobat un Ordin prin care, de la 1 februarie, se majorează salariile poliţiştilor cu un procent între 5

Poliţiştii din Braşov şi din alte judeţe au descins la sediul mai moltor firme, dar şi la domiciliul administratorilor suspectaţi că au transferat sume mari de bani în anumite firme cu scopul de a-i scoate din

Joi, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc după ce la tragerile loto de duminică, 28 ianuarie, Loteria Română a acordat câştiguri în valoare totală de 1.083.122

Autorităţile thailandeze au interzis fumatul şi aruncarea chiştoacelor pe 24 de plaje din sudul ţării, a anunţat joi Ministerul pentru Resurse Naturale şi Mediu, citat de

Folosirea indelungata, in pregatirea mancarurilor, a uleiului de floarea soarelui sau a unturii de peste, poate genera probleme serioase la ficat, avertizeaza oamenii de stiinta spanioli de la Universitatea din

Politicienii şi criza eco-nomică. Două dintre marile pericole care ne pândesc în anul ce abia a început, potrivit unui sondaj Avangarde, realizat la cererea Jurnalul și Antena 3. În

Odată cu începerea noii sesiuni parlamentare social-democraţii au făcut şi modificări în componenţa echipei care-i reprezintă în Biroul Permanent. Deşi numele lui Marcel Ciolacu era vehiculat