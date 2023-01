În ce stadiu de capitalism suntem: avem libertatea de a ne alege planificatorul 24.01.2023

24.01.2023 În ce stadiu de capitalism suntem: avem libertatea de a ne alege planificatorul E din ce în ce mai greu să iei un taxi din mers, așa cum vezi că fac newyorkezii în filme. Dacă e să vorbim de sistemul ridesharing, e chiar imposibil. N-ai aplicație pe mobil, ești zero barat! Ce contează preferința individuală în a alege



În ce stadiu de capitalism suntem: avem libertatea de a ne alege planificatorul

E din ce în ce mai greu să iei un taxi din mers, așa cum vezi că fac newyorkezii în filme. Dacă e să vorbim de sistemul ridesharing, e chiar imposibil. N-ai aplicație pe mobil, ești zero barat! Ce contează preferința individuală în a alege cum să-ți procuri mijlocul de transport, traseul preferat sau preferința de timp? Se lucrează cu măsuri „prestabilite”. Și la bancă dacă suni și zici: „Nu-mi convine curierul cu care îmi trimiteți cardul, fiindcă nu corespunde preferințelor mele” ești tratat cu o atitudine de genul: Pe ce lume trăiești?!

În ce stadiu de capitalism suntem: avem libertatea de a ne alege planificatorul

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Așadar, trenul s-a pus în mișcare. Vom urma traseul Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Africa de Sud, 5,000 de kilometri în două

În decembrie 2021, salariul mediu net în industria fabricării produselor din tutun a fost de 6.471 de lei, de 2,5 ori mai mare decât salariul mediu net din industria alimentară (2.606 lei) şi cu 63% mai mare decât în industria autovehiculelor,

Anii 2022 și 2023 vin cu diverse oportunități de accesare de fonduri europene nerambursabile, atât pentru afacerile existente, cât si pentru demarare de noi afaceri. În cadrul acestui articolul afli cum accesezi singur fonduri europene

Vrei să știi dacă ești un geniu? Dacă ai un IQ mare? Dacă ai o minte sclipitoare? Testul de mai jos îți va răspunde la aceste întrebări! Testul de Reflecţie Cognitivă este considerat cel mai […] The post Cel mai sigur test IQ din lume!

O tânărâ de 17 ani, nevaccinată, care a fost confirmată cu Covid, a murit, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategică

Nu este atât de uşor să rezolvi un puzzle sau să faci faţă unei provocări optice, dar cel mai complicat este să gândeşti abstract. Unora le reuşeşte foarte bine să rezolve aceste puzzle-uri, alţii însă […] The post Test IQ simplu

Două tipuri de salam în care a fost identificată Listeria monocytogenes au fost retrase de producători de la vânzare, informează Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța

Pasagerul de pe rândul din față rabatează spătarul scaunului și, uneori, simți că trebuie să-ți sugi burta. Ai prefera să stau pe un alt loc care este liber. Poți să te muți unde vrei în avion? „Absolut nu!”, spune

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

În plin vârf al tensiunilor diplomatice cu statele NATO și cu Occidentul, Rusia a decis să mute zece bombardiere Su-24 din Peninsula Crimeea către alte baze aeriene. Mutarea pare să fie una de retragere a trupelor din apropierea Ucrainei, dar poate

Patru bărbaţi au fost reţinuţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, după ce au blocat în trafic un autoturism, în Caracal, şi l-au agresat pe pasager şi au vandalizat maşina. Victima a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) o serie de propuneri pentru simplificarea certificatelor de concediu medical. Printre solicitările medicilor se numără, printre

Romelu Lukaku (28 de ani) a fost aproape invizibil pe teren. Șapte atingeri, prima la startul meciului. Zero șuturi la poartă. Nici nu a lovit mingea în careul advers. Chelsea a învins totuși, 1-0 pe terenul lui Crystal Palace (Ziyech 89).

Platforma civică Aresel şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române au organizat duminică, 20 februarie, o slujbă de comemorare a robilor romi la Mănăstirea Pasărea, la 166 de ani de la Dezrobirea romilor în Principatele Române, informează

Mădălina Grigore, o cunoscută influenceriță din Iași trăieşte o frumoasă poveste de dragoste la câteva luni după ce a trecut printr-o despărţire dureroasă. Tânăra a publicat mai multe imagini pe reţelele de socializare, iar zâmbetul

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a remizat duminică, pe teren propriu, cu formaţia Team Esbjerg, scor 29-29 (15-16), şi a încheiat grupa A pe locul 5. Neagu a trecut pe primul loc în topul marcatoarelor Ligii Campionilor. În

Prim-ministrul australian Scott Morrison a acuzat Beijingul de săvârşirea unui „act de intimidare”. Săptămâna trecută, o navă a marinei chineze a îndreptat laserul către o aeronavă de supraveghere militară australiană. Guvernul

Aproape 700 de companii cu activitate în construcţii au ajuns în insolvenţă sau faliment în 2021, potrivit datelor transmise de Ofi­ciul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din judeţul Alba a scăpat, deocamdată, cu o pedeapsă cu suspendare pentru că a condus un autoturism sub influenţa alcoolului şi a provocat un accident rutier

Anul 2022 a început cu un semnal bun pentru sectorul hotelier, astfel că până la data de 14 februarie erau în derulare 277 de şantiere ale unităţilor de cazare, conform datelor IBC Focus, care operează o bază de date despre piaţa