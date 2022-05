În ce condiţii vor fi consolidate gratis de stat imobilele cu risc seismic 06.05.2022

06.05.2022 În ce condiţii vor fi consolidate gratis de stat imobilele cu risc seismic Imobilele cu risc seismic vor fi consolidate cu bani de la stat, iar proprietarii nu vor trebui să scoată niciun leu din buzunar dacă nu le vând timp de 25 de ani. Dacă totuşi vor să-şi vândă proprietatea înainte de acest termen, ei trebuie



Imobilele cu risc seismic vor fi consolidate cu bani de la stat, iar proprietarii nu vor trebui să scoată niciun leu din buzunar dacă nu le vând timp de 25 de ani. Dacă totuşi vor să-şi vândă proprietatea înainte de acest termen, ei trebuie să achite costul consolidării, se arată într-un proiect de lege aprobat de Guvern care va fi supus aprobării Parlamentului.

